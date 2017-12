Britney Spearsová a Madonna sú opäť spolu - na videu

15. okt 2003 o 21:00 TASR

New York 15. októbra (TASR) - Hviezdne americké priateľky Britney Spearsová a Madonna, ktoré len nedávno vyvolali vlnu pohoršenia svojim dôverným bozkom na javisku počas udeľovania cien MTV Video Music Awards, sa opäť spojili, aby nakrútili spoločné video. V novom videu k piesni Me Against the Music obývajú paralelné vesmíry.

V podzemnom klube Madonna Britney láka, aby išla za ňou, len aby zmizla, keď je už na dosah. Uviedla to hudobná stanica MTV. Vo videu, ktoré nakrúcal režisér Paul Hunter a ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň v New York, popové speváčky zistia, že sú zrkadlovým obrazom jedna druhej. V klube sú oddelené stenou. Spočiatku to vyzerá akoby boli zvláštne psychicky prepojené. Potom sa Madonna zjaví na obrazovkách po celom klube, aby ju Britney našla.