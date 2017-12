Lucie Bílá si užíva pracovné obdobie

Bratislava 15. októbra (TASR) - Nový album Jampadampa prišla do Bratislavy predstaviť a pokrstiť niekoľkonásobná česká zlatá slávica Lucie Bílá.

15. okt 2003 o 19:20 TASR

Autorsky a producentsky sa pod neho podpísala dvojica Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup. Posledný album Nahá vyšiel Bílej pred štyrmi rokmi a nahrávaciu pauzu speváčka vysvetľuje takto: "Mám platňu, na ktorú som si sama počkala, pretože som nechcela nič uponáhľať. Štyri roky sa mi nezdá veľmi dlhá doba, pretože medzitým bola Johanka z Arku a to je projekt, ktorý bol natoľko silný a bol svojim spôsobom mojou výpoveďou, že sa mi nechcelo robiť niečo iné. Naviac som nechcela presýtiť trh, pretože už som v pozícii, kedy toho musím robiť menej, aby som neliezla na nervy, aj sebe. Obchodujem so svojimi emóciami. Potrebovala som si niečo prežiť a mať pocit, že potrebujem niečo povedať, takže to prebehlo až tento rok, keď ma netrápi žiadny chlap. Je to výpoveď žien, je tam všetko čo nás štve a čo sa nám páči. S Gábinou a Ondřejom sa nám v rovnaký čas zišli tvorivé energie a album je naozaj dobrý." Cédečko, ktoré obsahuje 12 skladieb, sa na pulty predajní dostalo 29. septembra a za tri týždne v Čechách získalo platinovú platňu s predajom 28 tisíc kusov. Na Slovensku tento údaj predstavuje 3 800 predaných nosičov.

"Som stále spokojnejšia a veľa vecí už lepšie chápem, skôr som ich nechápala, pretože som si život veľmi komplikovala. Celkom si užívam krásne pracovné obdobie. Hrozne sa teším na nový projekt divadla Ta Fantastika Excalibur. Som teraz tak veľmi v pohode, pretože ma to napĺňa a robím niečo čo ma baví," hovorí Bílá o období, ktoré momentálne prežíva a so smiechom dodáva: "Možno, že som sa trochu stala chlapom, staviam dom, mám syna a ešte zasadím strom a ako chlap som v pohode."

