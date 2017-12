Zuzana Smatanová krstila debutové cédéčko smotanou

16. okt 2003 o 14:15 TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Maximálnu účasť všetkých víťazov hudobnej súťaže Coca-Cola Popstar zažil v stredu večer bratislavský Metro club. Svoj nový album totiž krstila v poradí tretia šampiónka tejto súťaže Zuzana Smatanová, ktorej hudobný prejav prirovnávajú mnohí k anglickej speváčke Alanis Morisette.

Debut tejto mladej slovenskej speváčky doslova zaliala smotanou víťazka predchádzajúceho ročníka Coca-cola Popstar speváčka Misha i predseda tohtoročnej poroty Peter Nagy. Víťaz prvého kola súťaže a producent Smatanovej albumu Maroš Kachút zasa speváčku sprevádzal na gitare počas jej vystúpenia na pódiu.

"Ja som vyrastala na Petrovi Nagyovi. Tie jeho Korálky od Natálky, to bola u mňa asi taká najväčšia hitovka," vysvetlila neskôr Zuzana výber jedného z krstných rodičov s tým, že Peter jej aj odovzdával cenu na Coca-Cola Popstar.

Známy slovenský hudobník, ktorý na akciu dorazil aj so svojou priateľkou Monikou Hrabovčákovou, nešetril na adresu Zuzany slovami chvály. "Je to ten štýl dobrej rockovej muziky, takzvaný ženský rock. Je to ženská rocková muzika, ktorá je dnes strašne ďinď. Myslím si, že to súvisí so sebavedomím, alebo s uvedomovaním si ženskosti v súčasnosti, obrodením ženskosti v bigbíte a už sa teším, že si to vypočujem, pretože slovenská pop-music či rocková scéna je známa tým, že myslí trochu dopredu oproti ostatným," povedal Nagy. Samotná speváčka, ktorej debutový album má názov Zuzana entirely good, neskôr vysvetlila ako sa dostala práve k smotane. "Volám sa Smatanová, ale často mi ľudia hovorili Smotanová, mýlili sa. Tak som si povedala, nie som Smotanová, ale smotanou bude sa krstiť," dodala s úsmevom Zuzana.