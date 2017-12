Bývalého gitaristu KISS postrelili na ulici do nohy

LOS ANGELES 16. októbra (SITA/Reuters) - Bývalý sólový gitarista skupiny KISS Bruce Kulick bol vo štvrtok postrelený do nohy a škrabnutý guľkou na hlave pred populárnym nočným klubom v západnom Hollywoode, keď rozzúrený útočník spustil paľbu do davu asi 3

00 ľudí, uviedli zástupcovia losangeleského šerifa. Počas streľby sa ľahko zranila ďalšia osoba. Strelca vzápätí zneškodnil majiteľ podniku a odovzdali ho polícii.

49-ročný Kulick bol postrelený do nohy a ďalšia guľka ho škrabla na hlave o 1:20 nadránom v blízkosti nočného podniku Rainbow Bar & Grill na bulvári Sunset, uviedol šerifov hovorca. Po ošetrení v nemocnici bol prepustený. Ďalší muž bol postrelený tiež do nohy. Útočník, ktorého sa nepodarilo polícii okamžite identifikovať, bol vzatý do väzby a obvinený z útoku so strelnou zbraňou. Podľa polície opustil okolie incidentu po hádke s viacerými osobami a po niekoľkých minútach sa na miesto vrátil so zbraňou o kalibru 9 mm. Následne do davu asi 300 ľudí zhromaždených pred klubom a na terase blízkej reštaurácie vypálil niekoľko zásobníkov.

V New Yorku narodený Kulick hral so skupinou KISS od roku 1984 do roku 1995, keď sa pôvodní členovia skupiny vrátili k čierno-bielemu imidžu zo 70-tych rokov a odštartovali nostalgické turné. Kulick sa odvtedy venuje sólovej dráhe a spolupráci so skupinami Union a Grand Funk Railroad.