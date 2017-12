Z Buddha baru rovno na slávne džezáky

Dnes večer sa začínajú Bratislavské jazzové dni, po prvýkrát aj s účasťou DJ-ov

17. okt 2003 o 13:00

Bebe alias DJ Magálová v akcii. FOTO - BUDDHA BAR

Dídžeji na „džezákoch“? Od tohto ročníka nič exotické. Prvýkrát v histórii Bratislavských jazzových dní (BJD) sa predstaví nový džezový smer vychádzajúci z elektronických postupov. Na menšom pódiu v PKO vystúpi špička skromnej slovenskej nu-jazzovej scény - formácie Buddha Bar DJ Combo a DeeM + Umelec.

„Už podľa dramaturgie posledných ročníkov bolo cítiť, že organizátori zachytili, čo sa vo svete deje, a tak sa napríklad v programe ocitol saxofonista Courtney Pine či tento rok trubkár Erik Truffaz. Podobné trendy spájania elektronickej hudby s džezom začali hľadať aj na Slovensku a objavili nás. To znamená, že slovenskí džezoví puristi nie sú až takými puristami,“ vysvetľuje rozhlasový moderátor a publicista Braňo Bezák vystupujúci pod menom DJ Magálová. Spolu s Radom Tomekom alias DJ Kinetom tvorí duo Buddha Bar DJ Combo, ktoré na populárnom festivale vystúpi práve dnes.

V prípade zaradenia bratislavských dídžejov do programu pôjde o prvý pokus predstaviť skutočný nu-jazz. „Vieme, že sa to niektorým ortodoxným fanúšikom nebude páčiť, ale ľudia môžu v prípade trubkára Ľuboša Priehradníka, ktorý vystúpi s dídžejom DeeM, pocítiť, akým spôsobom sa spájajú dva na prvý pohľad odlišné žánre,“ vysvetľuje Braňo Bezák alias Bebe, známy to moderátor Fun rádia a bývalého Ragtime.

DJ Kinet a Bebe stoja pri zrode zatiaľ jedinej pravidelnej nujazzovej scény na Slovensku v bratislavskom Buddha Bare. Ich deejayské sety ponúkajú eklektickú zmes tanečného džezu vo všetkých jeho súčasných podobách. Ako Buddha Bar DJ Combo sa širokej verejnosti predstavili už v septembri, keď vystúpili na Disco TV na bratislavských Zlatých pieskoch.

V Buddha Bare, sídliacom na Medenej ulici, funguje nujazzová scéna skoro tri roky a okrem pravidelných dídžejských setov tam džemuje množstvo slovenských hudobníkom. „Dokonca tam aj vznikajú hudobné skupiny ako napríklad Barflies Oskara Rózsu. Okrem nich tam hráva Gabriel Jonáš alebo Aftertee. Ostatní hudobníci sa tam často zastavia na kávičku,“ opisuje Bebe atmosféru vyhľadávaného bratislavského baru.

Druhú dvojicu, ktorá sa predstaví v sobotu na džezákoch, tvorí DeeM, inak Miro Kubík a Umelec čiže trubkár Ľuboš Priehradník. DeeM sa uchytil ako deephouseový dídžej v Prahe a Priehradník je vyhľadávaným štúdiovým a koncertným hudobníkom. Okrem toho je členom skupiny Barflies.

PETER BÁLIK