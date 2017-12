Lucia je dolámaná, ale nie zlomená

Už zopár týždňov sa Lucie Bílá pravidelne objavuje v Bratislave. Vyrazila sem na turné s muzikálom Johanka z Arcu, ktorý hráva zhruba tri razy do týždňa v divadle Aréna a v decembri sa s ním presunie do Košíc. Posledné dni však medzi Slovenskom a Prahou cestuje dennodenne, do programu jej totiž pribudli aj skúšky k muzikálu v divadle Ta Fantastika - Excalibur.

V súčasnosti je však najdôležitejšie, že po štvorročnej pauze objavil sa na trhu jej album. Hoci cédečko Jampadampa vyšlo iba v predposledný septembrový deň, v Čechách už získalo platinovú a na Slovensku zlatú platňu. Ešte skôr, než ju tu stihli vylisovať, preto sa slovenský krst cédečka udial bez odovzdania ocenenia. Iba s prísľubom, že ho dostane na niektorom z koncertov.

Aj keď platňová pauza trvala štyri roky, Lucie Bílá nemá pocit, že by s albumom otáľala. Čakala vraj, kým bude mať čo povedať. A nielen ona, ale aj textárka Gábina Osvaldová, s ktorou v minulosti pripravili najväčšie hity. Plné drsného humoru a nevtieravej lyriky. Preto je Jampadampa predovšetkým výpoveďou žien - o všetkom, čo ich štve, zraňuje a láme, ale nezlomí.

Hudbu až na zopár výnimiek skomponoval Ondřej Soukup a hoci ich charakterizuje žánrová pestrosť, speváčka sa čoraz väčšmi utvrdzuje v tom, že stále viac inklinuje k šansónu. Dá sa ním viac povedať než metalovým „vreskotom“, ktorého sa však celkom nezrieka. Jedna z piesní na platni je aj z Horáčkovej dielne. Text mu ležal v šuplíku štyri roky a bol písaný pre muža.

„Oslovil asi toho chlapa vo mne,“ smeje sa speváčka, ktorá zdôrazňuje, že po rozchode s manželom žije mužské obdobie. Bagruje, búra a stavia nový dom pre syna a rodičov a na lásku nemyslí.

„Keď som sa Gábiny pýtala, čím ju môžem inšpirovať pri práci na textoch, kázala mi - zamiluj sa. To však nemôžem splniť, zatiaľ sa cítim akási polámaná.“

Po rozpade manželstva sa teda, aspoň zatiaľ, teší len na lásku na javisku. Na nevernú Ginervu, ktorú v Excalibre bude hrať po boku Kamila Střihavku. No a na koncert Biele Vianoce, ktorý bude v Bratislave 18. decembra na Pasienkoch a ako hostia vystúpia napríklad Jiří Korn, Petr Janda či Marie Rottrová.

Jampadampa sa volá podľa piesne, ktorú pôvodne Lucia vôbec nemala spievať. Bola určená Lenke Filipovej, ktorá sa jej textu zľakla. (bd)