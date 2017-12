Newtonove krásky sú na Pražskom hrade

„Chlapče, chlapče, ty raz skončíš na ulici. Jediné, čo ťa zaujíma, sú dievčatá a fotografie,“ varoval dospievajúceho Helmuta Newtona jeho otec. Omyl. Záľuba v krásnych ženách a fotografiách urobila zo židovského chlapca jedného z najslávnejších umelcov ..

17. okt 2003 o 15:00

Všetko, čo ste chceli vedieť o Newtonovi, ale báli ste sa ho to opýtať - aj tak by sa mohla volať výstava na Pražskom hrade. FOTO - ČTK

„Chlapče, chlapče, ty raz skončíš na ulici. Jediné, čo ťa zaujíma, sú dievčatá a fotografie,“ varoval dospievajúceho Helmuta Newtona jeho otec. Omyl. Záľuba v krásnych ženách a fotografiách urobila zo židovského chlapca jedného z najslávnejších umelcov druhej polovice dvadsiateho storočia. Namiesto na ulici skončil v luxusnom apartmáne v Monte Carle, za prácu berie päťtisíc dolárov denne, jeho provokatívne fotografie visia v galériách po celom svete a filmové hviezdy i poprední politici si považujú za česť, ak sa môžu postaviť pred jeho objektív.

K osemdesiatym narodeninám dostal pred tromi rokmi od ženy June retrospektívnu výstavu s názvom Work - Dielo. Putovala po celom svete a nedávno prišla na Pražský hrad, kde potrvá až do polovice decembra. Obsahuje dvestodvadsať veľkoformátových snímok. Módne fotografie, portréty aj autoportréty, to najlepšie, čo za viac než štyridsať rokov svojej úspešnej kariéry nasnímal. Po pražskej výstave originály prevezú do Berlína, printy budú zničené. Výstava už nikdy nebude v tejto podobe prezentovaná. Tak si to prial Newton.

Helmut Newton sa stal pojmom v pop kultúre. Spoluurčoval vývoj, ktorým za posledné štyri desaťročia prešla módna fotografia a fotografovanie celebrít. K jedinečnej kombinácii čitateľnosti a náznakovosti, povrchnosti a tajomstva, animality a estétstva však nedošiel Newton ľahko. Aj keď v tom, že chce byť slávnym fotografom, mal rýchlo jasno. „Vedel som, že fotograf nepotrebuje žiadny svetový jazyk na to, aby bol úspešný,“ píše Helmut Newton v autobiografii s názvom Vlastný životopis, ktorá v týchto dňoch vyšla v českom preklade vo vydavateľstve Slovart.

Jeho recept na slávu je na prvý pohľad jednoduchý. Inscenuje prirodzenú sexualitu žien, ich bežné správanie. Obľubuje tajomnú nočnú tmu a nenávidí štúdiá. Ako sám tvrdí, žena predsa nežije pred bielou stenou ateliéru, ale vo svojom byte, na ulici, v aute. To, čo dnes v módnych časopisoch platí za samozrejmosť, v oveľa cudnejšom svete módnej fotografie šesťdesiatych rokov, keď zažiarila jeho hviezda, vyvolalo šok.

Newton nemal vo svojich začiatkoch konkurenciu. Surové fotografie výrazných, často nahých žien, zmes luxusu a obscénnosti a sadomasochistické atribúty, to všetko nechávalo len málokoho ľahostajným. Newton začal predávať fotografie do Vogue, Playboya, Les Jardins des Modes, Marie Claire a ďalších svetových časopisov.

Tak ako nahota a násilie v médiách šokujú čoraz menej a menej, aj pohľad na Newtonove práce sa posúva: časom už nešlo o kontroverzného provokatéra, ale o moderného klasika, od ktorého slávne ženy chcú mať fotografiu. Mať portrét od Helmuta Newtona, za ktorý sa dnes platí 30- až 40-tisíc dolárov, sa medzi smotánkou stalo nevyhnutnosťou. „Nikdy by som nikoho do ničoho nenútil,“ hovorí Newton. „Ľudia mi s takou otvorenosťou pózujú preto, že pôsobím sebaisto. Alebo preto, že som od nich väčšinou starší.“

ĽUDO PETRÁNSKY, Praha