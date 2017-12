Willis opäť v pasci?

Hollywoodsky akčný hrdina Bruce Willis by sa mal opäť ujať svojej najslávnejšej úlohy policajta Johna McClana. Podľa magazínu Variety pripravuje štúdio Twentieth Century Fox štvrté pokračovanie úspešnej série Smrtonosná pasca a Mark Bomback už pracuje ...

17. okt 2003 o 9:40

Ak sa príbeh štyridsaťosemročnému Willisovi bude páčiť, ujme sa nielen hlavnej postavy, ale film bude aj produkovať. Po tom, čo naháňal zločincov v mrakodrape, na letisku a v uliciach New Yorku, v novom pokračovaní by sa mal aj s dcérou zapliesť do teroristickej akcie počas dovolenky v Karibiku. (čtk)