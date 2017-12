Prodigy konečne vydajú nový album

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Skupina Prodigy oznámila, že svoj dlho očakávaný nový album uvedú na trh na jar budúceho roku. Liam Howlett uviedol, že skupina začala nahrávať album pred štyrmi mesiacmi ...

17. okt 2003 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Skupina Prodigy oznámila, že svoj dlho očakávaný nový album uvedú na trh na jar budúceho roku. Liam Howlett uviedol, že skupina začala nahrávať album pred štyrmi mesiacmi a rada by ho dokončila začiatkom budúceho roka krátko po Silvestri. Následne by mal vyjsť singel a celý album na jar.

Pracovný názov albumu je Always Outnumbered, Never Outgunned. Naposledy vydali album The Fat of the Land v roku 1997. Jediné, čo sa medzitým dostalo na trh bol singel Baby´s Got a Temper v roku 2002.