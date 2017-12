Simon and Garfunkel začali v USA koncertné turné "zmierenia"

17. okt 2003 o 17:29 TASR

New York 17. októbra (TASR) - V znamení zmierenia a návratu k starým, ale osvedčeným hitom sa ponesie americké turné legendárneho dua Simon&Garfunkel, ktorým sa obaja šesťdesiatnici vracajú spoločne na koncertnú scénu po dvoch desaťročiach.

Prvý koncert dvojice, dejiskom ktorého bolo v noci nadnes mesto Wilkes-Barre v štáte Pensylvánia, dvíhal divákov zo sedadiel a priniesol triumfálny návrat folkových idolov.

V rámci aktuálneho koncertného turné Old Friends in Concert vystúpia do decembra v celkove 32 štátoch USA. Posledné zo série koncertov uvidia diváci v Tampe na Floride 21. decembra.

Simon a Garfunkel sa zapísali medzi legendy svetovej hudobnej scény titulmi ako The Sound Of Silence, Mrs. Robinson, The Boxer, Bridge Over Troubled Water, Cecilia, El Condor Pasa, America alebo Scarborough Fair/Canticle. Reprezentatívny výber toho najlepšieho a poslucháčmi najobľúbenejšieho z produkcie dvojice obsahuje dvojdiskový komplet The Essential Simon&Garfunkel, ktorý sa objavil na trhu pred niekoľkými dňami v súvislosti s návratom dvojice na koncertné scény.

S nahrávkami amerického dua sa predalo iba v USA viac ako 40 miliónov albumov. Ich kolekcie získali päť prestížnych ocenení Grammy, vrátane ceny za celoživotné dielo v roku 2003. Od roku 1990 je duo členom Rokenrolovej dvorany slávy.

