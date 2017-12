Brad Pitt a Jennifer Anistonová chystajú film o zavraždenom Davidovi Pearlovi

17. okt 2003 o 19:00 TASR

New York 17. októbra (TASR) - Brad Pitt a jeho manželka Jennifer Anistonová sa chystajú natočiť film o novinárovi Danielovi Pearlovi, ktorý bol minulý rok zavraždený v Pakistane.

Manželský herecký pár spolu s produkčnou spoločnosťou Plan B kúpil práva na sfilmovanie knihy Pearlovej manželky Mariane s názvom A Mighty Heart: The Brave Life And Death Of My Husband Danny Pearl (Mocné srdce: Statočný život a smrť môjho manžela Dannyho Pearla).

Pearl, 38-ročný Američan židovského pôvodu, bol spravodajcom amerického denníka Wall Street Journal v Pakistane a v roku 2002 sa stal obeťou únosu pakistanských militantov, prepojených na teroristickú sieť al-Káida. Jeho zajatie a následné zavraždenie bolo natočené na videozáznam, ktorý obletel svet.

Jeho manželka spočiatku odmietala predať práva na sfilmovanie jeho príbehu, no neskôr zmenila názor v nádeji, že filmom zloží svojmu manželovi poslednú úctu. Mariane Pearlová verí, že film s Bradom Pittom a Jennifer Anistonovou v hlavnej úlohe prispeje k medzikultúrnemu porozumeniu a vzdá tak hold dedičstvu, ktoré jej manžel po sebe zanechal.