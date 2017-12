Meg Ryanová sa po prvý raz vo filme ukázala nahá

19. okt 2003 o 2:41 TASR

Los Angeles 19. októbra (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda Meg Ryanová musela dosiahnuť 41 rokov, aby sa po prvý raz ukázala svojim fanúšikom vo filme úplne nahá.

Herečka, známa aj zo snímku Mesto anjelov sa vyzliekla donaha v najnovšom filme In the Cut. To že táto skutočnosť vyvolala prekvapenie a záujem, Ryanovú značne prekvapilo. Špekuláciám, či hviezda po rokoch svojej úspešnej kariéry začal meniť svoj imidž, podľa vlastných slov nepokladá žiaden význam.