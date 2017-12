Hudobné novinky

Sinead O‘Connor: She Who Dwells, Eagle-Eye Cherry: Sub Rosa, Sheryl Crow: The Very Best Of, David Sylvian: Blemish

20. okt 2003 o 0:00 (peb, her)

Sinead O‘Connor: She Who Dwells Vanguard Records 2003

Írka Sinead O‘Connor sa svoju hudobnú dráhu rozhodla zakončiť albumom, ktorého celý názov znie She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty.

Prvý z výpravného dvojdisku obsahuje devätnásť piesní – nové skladby, raritné nahrávky a zopár prebraných hitov (ABBA, B-52s, Aretha Franklin). Jedným z vrcholov albumu majú byť spoločné nahrávky s Massive Attack a s Asian Dub Foundation. Druhý disk, ktorý zároveň vyjde aj na DVD pod názvom Goodnight, Thank You, You‘ve Been a Lovely Audience, je záznamom z koncertu v dublinskej hale, kde Sinead odohrala svoj set piesní, zložený z jej veľkých hitov ako Nothing Compares 2 U až po výber z jej albumu Sean-Nes Nua.

Eagle-Eye Cherry: Sub Rosa Polydor 2003

Sub rosa je okrem zaujímavého alternatívneho vydavateľstva aj názov nového albumu mladého poprockera zo zaujímavej rodiny: jeho otcom bol avantgardný jazzový trumpeťák Don Cherry a sestrou je speváčka Neneh Cherry. „Orlie oko“ sa narodil v Štokholme, kde strávil väčšinu svojho doterajšieho života. Ako puberťák si raz sadol za bicie a zistil, že mu to celkom ide. A tak sa vrhol rovno na skladanie a spievanie. Nešiel však v stopách otca a začal robiť melodické rockové pesničky. Bola to šťastná voľba – v roku 1997 sa dve skladby z jeho debutového albumu Save Tonight a Falling in Love Again stali hitmi európskych hitparád. Aj v prípade novinky to asi nebude inak.

Sheryl Crow: The Very Best Of A&M/Universal music 2003

Americká pesničkárka sa po desiatich rokoch v hudobnom biznise rozhodla bilancovať a vydať album najväčších hitov. Už od úvodnej All I Wanna Do cez Run Baby Run až po C‘mon C‘mon sa striedajú najväčšie „vypaľovačky“, ktoré postupne valcovali hitparády po celom svete. Sheryl je nielen sexi, ale vie napísať aj chytľavú melódiu a strhujúco ju odspievať. K štrnástim overeným pesničkám pribudli na výberovke ešte dva bonusy: The First Cut Is The Deepest a Light In Your Eyes.

David Sylvian: Blemish Samadhi Sound/Wegart 2003

Pre svojich fanúšikov je britský spevák a hudobník David Sylvian stelesnením novodobého proroka a anjela zároveň. Skutočne málokto dokázal ako on namiešať takú pôsobivú zmes štýlov od novej romantiky cez progresívny rock až po ambient. O to väčší šok jeho verní poslucháči asi utrpia pri počúvaní jeho nového albumu. Blemish znamená v angličtine chybu, škvrnu alebo zohyzdenie. V tomto zmysle je nový Sylvian dôsledný. Jeho ťahavý spev je stále rovnaký, ale pozadie sa úplne zmenilo – príjemné harmónie nahradili gitarové antivyhrávky avantgardistu Dereka Baileyho, ospanlivú temnú rytmiku generujú počítačové zvuky. Keď si k tomu ešte predstavíte „existencialistické“ texty a obrázok v booklete na ktorom Sylvian tlačí zasneženým lesom nákupný vozík, netreba asi viac dodávať.