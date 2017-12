Lenka Filipová vyráža s novým albumom na slovenské turné

20. okt 2003 o 17:11 TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) - Muzikantov si od slovenskej speváčky Jany Kirschner pre nový album Tisíc způsobů, jak zabít lásku požičala česká stálica Lenka Filipová.

Po približne šesťročnej nahrávacej pauze aj kvôli zdravotným problémom sa zatvorila do štúdia a na svete je 12 nových pesničiek, "návod" ako zaobchádzať s láskou. "Názov albumu sa vyvinul nenápadne podľa jednej pesničky. Je to metafora, ktorá vyjadruje kolektívne poňatie nálady textov na albume. Keď sa človek obzrie dozadu a pozoruje život okolo seba, tak nie vždy s láskou dobre zaobchádzame. Vždy ovplyvňujem textárov, aby som nespievala plytko, povrchne a o ničom. Je tam aj kus osobnej skúsenosti. Teším sa z albumu, myslím, že sa podaril," hovorí o novej platni speváčka, pre ktorú by vraj bolo prirodzenejšie spievať v angličtine alebo francúzštine. "Obidva jazyky viem, ale ľudia by mi nerozumeli. Bola by to ľahšia cesta. Mám aj krajšiu farbu hlasu, lepšie sa mi spieva. Myslím si, že nebyť toho režimu, ktorý bol predtým, tak som asi bola viac vonku ako tu," hovorí s tým, že naozaj dlho vyberala hudobníkov, ktorý by dodali jej novým skladbám tú správnu šťavu. "Vždy sa mi páčila slovenská scéna, ako tu muzikanti hrajú, hrajú srdcom a sú temperamentnejší. Páčilo sa mi No Name, Richard Müller, Jana Kirschner," vysvetľuje svoje rozhodnutie. S Janou sa vraj stretli a bolo to. "Chlapcom sa páčili demosnímky, ktoré som nahrala, mne sa páčili, ako hrajú na poslednej Janinej platni, tak som si povedala, áno to by mohlo byť ono. Často sa s Janou stretávame, myslím, že je to moja krvná skupina a chlapci sú tiež fajn. Boli zohratí, ja som tam vstúpila ako cudzí element, energie sa premiešali a myslím, že tá platňa hrá naozaj pekne," pochvaľuje si spoluprácu so slovenskými muzikantmi, ktorí ju však nebudú sprevádzať na pripravovanom slovenskom turné.

To sa začne 3. novembra v Poprade a skončí 14. novembra v Bratislave. "Bohužiaľ na turné ma chlapci nemôžu sprevádzať, tak som si pri výbere zaplávala vo vodách iných interpretov a táto kapela posunula pesničky zase niekam inam ako "kirschnerovci". Ja sama si zahrám na tri druhy gitár, na nylonovú, kovovú a bude aj elektrika. Nebudem to preháňať, aby si moje ročníky nemysleli, že som zbláznila, že som zrazu rockerka. Bude to mix, taký tvrdší rock-pop," sľubuje speváčka.

