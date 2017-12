Žatva aj s tvorivými dielňami

21. okt 2003 o 0:00

BRATISLAVA - Najstarší amatérsky divadelný festival v Európe, Scénická žatva, tento rok prvýkrát rozšíria tvorivé dielne. Dovedna päť tried rôzneho umeleckého zamerania pripravilo Národné osvetové centrum a Ústav amatérskej umeleckej tvorby s cieľom prehĺbiť poznatky záujemcov, ktorí sa zaoberajú umeleckou výchovou. Jednotliví prednášajúci majú na účastníkov vlastné požiadavky a triedy povedú pomocou zaujímavých didaktických metód. Na konci sa budú hodnotiť záverečné práce, pripravené na základe nazbieraných poznatkov z tvorivých dielní. Réžiu, dramaturgiu, scénografiu, pohybové divadlo a kritický seminár budú v jednotlivých triedach viesť významné osobnosti z daného odboru.

Prácu dramaturga priblíži Karol Horváth, scénografom sa bude venovať Ján Zavarský, do zákulisia vzniku javiskovej choreografie uvedie poslucháčov Rastislav Letenaj, divadelnú publicistiku a kritiku predstaví Oleg Dlouhý a v triede réžie sa záujemcovia stretnú so Silvestrom Lavríkom.

Režisér a dramatik Silvester Lavrík pre svoju triedu vybral tému Nahota a pávy: „Nejde mi o telesnosť pojmu nahota, ale o jej estetizujúce aspekty na javisku. Veď ľudská koža je ten najdokonalejší divadelný kostým.“

Absolventi na záver v časovej tiesni pripravia prácu so sémantickými parametrami nahoty. „V profesionálnom i amatérskom divadle musia umelci pochopiť režiséra do troch minút. Ak sa im to nepodarí, tak už len chytajú veveričku za chvost,“ odôvodňuje postup práce Lavrík.

