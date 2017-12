Dylan sa vrátil do Európy

22. okt 2003 o 0:00

Bob Dylan. FOTO – REUTERS

BRATISLAVA – Žijúca americká legenda Bob Dylan prichádza po dlhšej pauze v rámci aktuálneho európskeho turné aj do našich končín. Po dlhých ôsmich rokoch sa zajtra predstaví v Prahe v T-Mobile Arene. O deň neskôr, 24. októbra, príde do Budapešti a 27. zahrá vo Viedni. Šesťdesiatdvaročný umelec, jeden z najplyvnejších spevákov a skladateľov histórie populárnej hudby, odohrá program zložený zo starých a nových piesní.

Novinkou bude, že sa bude podobne ako na minuloročných amerických koncertoch sprevádzať na klavíri. Elektrickú a akustickú gitaru vytiahne iba v niektorých skladbách. Sprevádzať ho bude štvorica vyhľadávaných štúdiových hudobníkov, z ktorých to s Dylanom najdlhšie ťahá basgitarista Tony Garnier – od roku 1989. Je škoda, že na pódiu neuvidíme gitaristu Charlieho Sextona, ktorý v majstrovej skupine žiaril v minulom období. Jeho miesto zastal Freddie Koella.

Dylan strávi väčšinu roku na ceste. Ako povedal v predchádzajúcich rozhovoroch, jeho pozornosť sa skôr upiera na živé hranie ako nahrávanie. Fanúšikovia pomenovali jeho dlhé koncertné šnúry Neverending Tour (Nekonečné turné). Každé z jeho vystúpení je niečím výnimočné. Nikdy nehrá tie isté pesničky, mnohé z hitov prepracuje na nepoznanie, z čoho môže dostať nejeden nepripravený divák malý šok.

Jeho posledné nahrávky Time Out Of Mind (1997) a Love & Theft (2001) boli ovenčené cenami Grammy. Okrem toho v roku 2001 dostal za pesničku Things Have Changed z filmu Wonder Boys cenu Oscar. Jeho aktuálnym albumom je hudba k filmu Masked and Anonymous, ku ktorému napísal scenár a hrá aj hlavnú postavu. Snímku, ktorá sa zaoberá katastrofickou víziou Ameriky, filmová kritika doslova popravila. (peb)