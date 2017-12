Osud divadla už trápi umelcov

22. okt 2003 o 0:00

Rozostavaná budova divadla. FOTO SME – PAVOL FUNTÁL

BRATISLAVA – Pred niekoľkými dňami sa vláda rozhodla, že do dlhé roky rozostavanej budovy nového národného divadla v Bratislave už nebude viac investovať. Preto zaviazala ministra kultúry Rudolfa Chmela, aby do konca novembra predložil návrh opatrení a časový harmonogram na jej predaj. Príjem z neho by sa mal stať príjmom rezortu kultúry. Hlavným argumentom vlády bolo, že okrem nákladnej dostavby bude veľmi drahá aj prevádzka novej budovy.

Po tejto informácii sa problém z politického prostredia preniesol do komunity umelcov. Uskutočnilo sa stretnutie pracovníkov SND, stretli sa riaditelia jednotlivých súborov a umelecké osobnosti, aby vyjadrili svoj nesúhlas s predajom budovy. Napísali otvorený list predsedovi vlády, z ktorého časť uverejnila agentúra TASR v pondelok večer.

„Tento objekt, ktorý sa financoval z peňazí daňových poplatníkov, ba i z celonárodných zbierok, nesmie byť predmetom žiadnych politických ani ekonomických záujmov,“ uvádza sa vo vyhlásení pod ktorým figurujú podpisy bratov Petra a Miroslava Dvorských, Martina Babjaka, Ľubice Rybárskej a ďalších umelcov. „Žiadame vládu, aby prehodnotila predaj novostavby a zároveň vyzývame na celospoločenskú diskusiu s podporou parlamentu,“ píše sa ďalej v ich stanovisku.

„Po tom, čo sa v médiách objavili hlasy, že kultúrna obec si nové divadlo nepraje, nás pracovníkov SND vyprovokovalo, aby sme sa k tomu nejako vyjadrili,“ hovorí pre SME jedna z hlavných iniciátoriek listu, sopranistka Ľubica Rybárska, sólistka opery SND. Ďalším dôvodom reakcie bol aj fakt, že dnešné priestory opery i činohry potrebujú rekonštrukciu a ak by sa nová budova nedokončila, nebolo by dlhší čas kde hrávať. „Čo sa týka kultúry, je strašne dôležité, aby tu bol aj nový objekt. Je mnoho projektov, ktoré sa nedajú uskutočniť v súčasných priestoroch a zo Slovenska každoročne pre nedostatok príležitostí odchádzajú mladí absolventi umeleckých škôl do zahraničia,“ dodáva Rybárska.

Na druhej strane však stojí pragmatický argument ministerstva financií. Keď sa otvorí nová budova a dokončí sa rekonštrukcia dnešných priestorov SND, štátu vzniknú omnoho vyššie náklady, lebo bude musieť financovať prevádzku viacerých scén naraz. Z ekonomického hľadiska by sa štátu oplatilo budovu pre divadlo jednorazovo prenajímať od súkromného majiteľa na výpravné predstavenia. To sa však nepáči mnohým umelcom zo SND: „Nová budova by sa nemala stať tovarom na trhu,“ tvrdí za signatárov listu Rybárska. Aj herec a režisér Martin Huba, člen Činohry SND, pre SME povedal: „Divadlo sa týka skultúrnenia nás všetkých. A to je vec, do ktorej by som sa nebál investo- vať.“

Z umeleckej komunity mimo SND však zaznievajú aj iné hlasy. „Som proti zneužívaniu slova národné – je to len budova. Myslím, že by sa malo pristúpiť na ekonomicky najvýhodnejšie riešenie,“ tvrdí hudobník, režisér a herec Ľubomír Burgr z divadelného súboru Voľné zoskupenie.

OLIVER REHÁK