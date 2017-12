Hudba k filmu nezostala pozadím

Skôr ako o filme slovenského režiséra Mira Šindelku Zostane to medzi nami sa hovorí o hudbe, ktorú pre túto snímku skomponovala dvojica Michal Kaščák a Slávo Solovic. Raritou zostáva, že soundtrack filmu vyšiel prednedávnom aj na CD, čo je v našich končin

ách výnimočný počin. Na albume, ktorého hudba z veľkej časti patrí práve dvom členom alternatívno-rockovej skupiny Neuropa, sa nachádza nový príspevok od Mariána Vargu, staršia pieseň od Mira Žbirku a Limitu alebo skladba od súčasnej snivej skupiny Roe Deer z Česka.

„Som rád, že sa z toho nestalo iba akési pozadie pre film, ale že to vyšlo aj na albume,“ hovorí Michal Kaščák, podľa ktorého ide vôbec o prvý pôvodný soundtrack k slovenskému filmu. „Samozrejme, ak nerátame soundtracky k trom dielom Fontány pre Zuzanu, ktoré boli skôr kompiláciami pesničiek, alebo výber Godárovej hudby k filmom Martina Šulíka.“

Soundtrack Zostane to medzi nami je mixom pesničiek a Solovicovej elektronickej scénickej hudby. Zo spievaných skladieb nad ostatnými vyčnieva rytmická pieseň s beatlesáckym názvom All You Need Is Love s vokálom Mishy. „Pesničku som zložil z názvov rôznych piesní Beatles. Mal som o nej istú predstavu, podľa ktorej by mala byť táto skladba zaspievaná oveľa ráznejšie. Potom však prišla Misha a zaspievala to podľa seba. Bolo to oveľa lepšie, ako sme si pôvodne predstavovali,“ vysvetľuje Mišo Kaščák pozadie nahrávky.

Zaujímavosťou je, že obaja pochádzajú z rozdielnych táborov. Misha je zástupcom slovenského šoubiznisu a Michal Kaščák, bývalý spevák Bez ladu a skladu, dnes líder Neuropy, vychádza z alternatívy. „Je pravda, že je z druhého brehu, ale počas nahrávania sme si výborne rozumeli,“ dodáva Kaščák.

Okrem Mishy sa v pomalej a atmosferickej piesni I Love You, príbuznej skladbám od tvorcu filmovej hudby A. Baladamentiho, predstavila Šina zo skupiny Dlhé diely. Raritou je krátka kompozícia R.I.P. od Mariána Vargu, ktorý si zahral vo filme aj epizódnu úlohu. „Marián prišiel do štúdia a nahral štyri verzie skladby. Všetky boli použiteľné, a tak sme zavreli oči a jednu sme vybrali.“

Kaščák v minulosti spolupracoval so Šindelkom na jeho prvom filme Vášnivý bozk. Je autorom scénickej hudby k niekoľkým divadelným predstaveniam, spolu so Solovicom a Danom Salontayom nahral hudbu k animovanému filmu Pôvod sveta od Kataríny Kerekesovej. Solovic je dnes vyhľadávaným skladateľom divadelnej hudby.

Líder Neuropy dnes nahlas uvažuje, že by sa niektorá z pesničiek filmu mohla objaviť aj na pripravovanom druhom albume skupiny, ktorý by mal vyjsť až v budúcom roku. Jej členovia sa totiž na nahrávke výrazne podpísali. „Napríklad All You Need Is Love budeme hrať s Neuropou aj na našich koncertoch,“ dodáva Kaščák.