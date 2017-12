Obrazy Roberta Hromca sú výrazom čistých pocitov

22. okt 2003 o 0:00

KORNEUBURG – Slovenský maliar Robert Hromec (1970) vystavuje v týchto dňoch v súkromnej galérii Korneuburg, ktorá je situovaná na predmestí Viedne. Absolvent výtvarných vysokých škôl v New Yorku sa tu predstavuje novou kolekciou vyše dvadsiatich obrazov, v ktorej najsilnejšou dejovou linkou je stále motív ľudského tela. Tentoraz výlučne v podobe fragmentov – tvár, oko, ruka, noha – ako odtlačky ľudských pocitov a vnemov.

Nové obrazy ponúkajú aj nový výraz. Pozadie zostáva monochrómne, no ich plocha je členená do geometrickej siete, v ktorej sa zvýrazňujú detaily. Upozorňujú tak diváka na možný dej. Sú akousi filmovou sekvenciou, ktorá umožňuje nové čítanie obrazu. Pohyb sa fázuje do viacerých okamžitých zastavení, jeho dynamika nadobúda rýchlejší pulz. Je to stále o človeku, ale reálny svet už nie je popisne naznačený. „Je to akási príprava človeka vstúpiť do sveta,“ hovorí Robert Hromec, ktorý oslobodzuje obraz od balastu rušivých prvkov.

Ako sám hovorí, samotný proces maľby je pre neho obrovským relaxom. Relaxom, v ktorom nechýba zmysel pre experiment. Ten nachádza nové východiská výtvarných problémov. Robert Hromec nekladie pred diváka definitívne odpovede, snaží sa však, aby jeho obrazy boli výrazom čistých pocitov. (pet)