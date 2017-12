POZVÁNKY

Alternatívna Fru Fru

23. okt 2003 o 0:00 (kul)

Česká skupina Fru Fru, ktorá hrá rytmickú hudbu založenú na kombinácii prvkov jazzu, funky, jungle a rocku, sa vracia na Slovensko. Po včerajšom koncerte v Nitre sa dnes o 20.00 h predstaví v bratislavskom klube Za zrkadlom a následne každý ďalší deň v inom meste: v piešťanskom Kazačku, vzápätí v sobotu v klube Bombura v Brezne a v nedeľu ukončí turné v Prievidzi.

Spectrum Art v Prahe

V galérii Pyramida na Národnej triede v Prahe bude dnes o 18.00 h vernisáž výstavy Spectrum art, na ktorej sa predstavia šiesti slovenskí výtvarníci - Juraj Čutek, Fedor Nemec, Vladimír Oravec, Ivan Pavle, Júlia Sabová, Rastislav Trizma. Hudobným hosťom je Pavol Hammel.

Cena ARCH 2003

V priestoroch V-klubu na Námestí SNP 12 v Bratislave bude dnes o 19.00 h už po šiestykrát slávnostne vyhlásená Cena časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Každý rok redakčná rada nominuje stavby vybrané z časopisu ARCH, prípadne z ďalších publikácií vydavateľstva Archpress, ktoré podľa názoru redakčnej rady reprezentujú ten najkvalitnejší ročný prehľad novej architektúry na Slovensku.

Tvary zeme a umenia

V Tatranskej galérii v Poprade bude zajtra o 16.00 h otvorená výstava Tvary zeme, tvary umenia, na ktorej sa predstavia izraelskí a slovenskí výtvarníci Anatoly Baratynsky, Eduard Dolkart a Boris Katz resp. Ivica Vidrová-Langerová, Anna Horváthová, Vladimír Popovič, Otis Laubert a Peter Roller. Kurátorkami sú Tanya Sternsonová a Anna Ondrušeková.

Premaľby

V sklárskej galérii DIVYD v Múzeu J. N. Hummela na Klobučníckej ulici v Bratislave bude dnes o 17.00 h vernisáž výstavy Rudolf Fila & Palo Macho: Premaľby. Výstava, ktorú uvedie Peter Michalovič, potrvá do 30. novembra.

Prednáška Wolfa Prixa

V kinosále Slovenskej národnej galérie v Bratislave bude dnes o 16.00 h prednáška rakúskeho architekta Wolfa Prixa s názvom Architecture is the Media. The Media is the Message. (Architektúra je médium. Médium je odkaz.) Wolf Prix založil v roku 1968 spolu s Helmutom Swiczinským slávnu spoločnosť Coop Himmelb(l)au.

Postrehy z Indonézie

V Západoslovenskom múzeu v Trnave bude dnes o 17.00 h vernisáž výstavy Danice Mildeovej s názvom Postrehy z Indonézie.

Filová a Kirchhoff

Vernisáž výstavy Evy Filovej Ženské je politické bude dnes o 18.00 h v bratislavskom CC Centre. Otvorenie výstavy v koncepcii Adriany Hupkovej-Čeleďovej je súčasťou cyklu Dotyky a spojenia, v rámci ktorého bude aj projekcia dokumentu Róberta Kirchhoffa Na vode.