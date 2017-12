Šesť dní len v zajatí dokumentu

Z pôvodne malej akcie partie gymnazistov sa postupne stalo podujatie s niekoľkomiliónovým rozpočtom a udalosť presahujúca hranice Česka.

Riaditeľom medzinárodného filmového festivalu, ktorý sa dnes začína v Jihlave, je už od prvého ročníka MAREK HOVORKA (23), momentálne študent posledného ročníka Katedry dokumentárneho filmu FAMU v Prahe.

Prvý ročník festivalu ste zorganizovali na gymnáziu. Dnes je z neho najvýznamnejšia prehliadka v strednej Európe. Ako sa vám to podarilo?

„Dotýkate sa samotnej mýtickej histórie jihlavského festivalu. Ten sa za uplynulých sedem rokov sprofesionalizoval, ale vďaka tomu, že vznikol zospodu, zostalo mu množstvo slobody.“

Akej slobody?

„Slobody vo výbere filmov, ale aj v celej koncepcii.“

Ústredné motto festivalu je myslieť filmom. To sa dnes v multiplexoch príliš nenosí a navyše dokument ako žáner stojí trocha v tieni hraného filmu. Nájde sa dosť diel, ktoré môžete bez váhania zaradiť do programu?

„Každoročne vznikne množstvo dokumentov, ktoré majú ambície osloviť medzinárodné publikum. Nechceme však našich návštevníkov zaťažovať filmami, ktoré by beztak nemohli všetky vidieť. Preto starostlivo vyberáme a každoročne premietame okolo sto snímok.“

Festival stále expanduje, tento rok pribudla nová sekcia Medzi moriami, v ktorej budú prihlásené snímky súťažiť o najlepší stredoeurópsky film. Na veľkých festivaloch typu Karlove Vary sa filmy prihlasujú preto, aby sa čo najlepšie predali - ako je to v prípade dokumentov?

„Festivalové ocenenia obvykle priťahujú pozornosť profesionálov i médií. Radi by sme stredoeurópske dokumenty dostali do širšieho povedomia. Filmy z regiónu medzi Baltickým a Jadranským morom sa totiž na festivaloch mimo týchto krajín takmer nevyskytujú. Som presvedčený, že neprávom! Práve touto sekciou chceme potvrdiť našu stredoeurópsku výnimočnosť. A tiež dostať do Jihlavy na konci októbra more.“

Prečo by mal niekto cestovať na festival do Jihlavy a nie, povedzme, na Viennale, ktoré je v rovnakom termíne a okrem dokumentov ponúka aj hrané filmy?

„Ak si odmyslím jazykovú blízkosť, vidím jeden hlavný rozdiel. Viennale je veľkým festivalom vo veľkom meste. Nikdy si ho nemôže úplne podmaniť - vždy tu budú desiatky ďalších kultúrnych podujatí a príležitostí. Náš festival je zámerne menší, ale zároveň otvorenejší a bezprostrednejší.“

Čím bezprostrednejší?

„Ak navštevujú tvorcovia veľké festivaly, diváci ich sotva zahliadnu, kým tu sa s nimi môžu dostať do osobného kontaktu.“

Na čo špeciálne by ste chceli navnadiť divákov tento rok?

„Do Jihlavy prídu napríklad kanadský experimentátor Mike Hoolboom, kontroverzný rakúsky režisér Ulrich Seidl, Rus Viktor Kosakovskij či Američania Blue Hadaegd a Grover Babcock, tvorcovia amerického filmu Istý spôsob smrti oceneného Zvláštnou cenou poroty na festivale nezávislého filmu v Sundance a mnohí ďalší.“