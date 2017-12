Spevák skupiny Andy Moss zomrel v Čile

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) - Americký spevák Andy Moss, člen niekdajšej hudobnej skupiny The Platters, zomrel v stredu v Čile. Moss, pôvodným menom Andre Etghill Este, zomrel vo veku 77 rokov v jednom starobinci pri Santiagu de Chile bez finančných pr

23. okt 2003 o 13:07 NULL

ostriedkov. Hudobník pochádzajúci z Trinidadu sa preslávil skladbami Only you alebo The Great Pretender. Moss počas turné v Čile ochorel a v apríli 2002 ho umiestnili v starobinci.