No Name "mieri" do Londýna

23. okt 2003 o 14:41 TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Pred sériou vystúpení a troch krstov nového albumu Slová do tmy na Slovensku a v Českej republike, odchádza vo štvrtok kapela No Name hrať do Veľkej Británie.

Nedeľňajší koncert v Londýne bude prvým samostatným vystúpením kapely v zahraničí, ak nerátame susednú Českú republiku, kde sa popularite teší už dlhší čas. "Program zostáva pôvodný, ale určite bude doplnený o jednu či dve skladby z nového albumu," povedal pre TASR manažér No Name Miroslav Čevela. V londýnskom klube The Electric Ballroom očakáva kapela návštevnosť okolo tisíc ľudí. "Pred týždňom sme dostali informáciu, že je o vstupenky veľký záujem. Aká je situácia teraz, uvidíme zajtra, po príchode do Londýna," dodal zároveň s tým, že cena vstupenky je momentálne štrnásť libier. "Bude to moja prvá návšteva Londýna, a vyzerá, že v podstate celej kapely, okrem Viliama, ktorý tam žil tri mesiace," hovorí líder kapely Igor Timko, podľa ktorého skupina nevynechá počas voľných chvíľ prehliadku mesta a niektorých pamiatok. "Najväčšia pamiatka bude asi náš koncert, ktorý odohráme v nedeľu. V piatok nás čaká autogramiáda v slovenskom pube a v sobotu v českom pube. Samozrejme hneď po prílete v piatok nás budú čakať štyri autá, ktoré nás prevezú po celom Londýne. Bude to nádherný poznávací výlet spojený s vrcholom, a to je ten koncert," podotkol s úsmevom.

Nový album skupiny Slová do tmy sa prvého "krstu" dočká už v stredu, v bratislavskom Live!Clube. Nasledovať bude pražský, 3. novembra v Lucerna Music Bare, a nakoniec 6. novembra budú chlapci z No Name uvádzať svoj nový album do života aj v rodných Košiciach. Upozornenie: Domáca redakcia TASR vydáva k správe zvukový záznam.