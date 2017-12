Divadelné premiéry

Metafora o hľadaní sna v Portugálii, Dürrenmattovo ľahšie umierať aj žiť, Škriatkove rozprávky o hradnej kuchárke

24. okt 2003 o 0:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Metafora o hľadaní sna v Portugálii

Zoltán Egressy: Portugália. Štátne divadlo Košice. Réžia: Dušan Bajin. Hrajú: Alena Ďuránová, Stanislav Pitoňák, Marián Prevendarčík a ďalší. Premiéra: 24. októbra.

Titul súčasného maďarského dramatika naštudovali v Košiciach po mnohých uvedeniach vo viacerých krajinách strednej Európy. V repertoári ho má aj bratislavské SND. Košické predstavenie Portugáliu na rozdiel od Bratislavy situuje na Slovensko, „pretože veľa vecí z Maďarska sa týka aj našich reálií,“ ako povedal režisér Dušan Bajin.

Príbeh sa odohráva na dedine. „Ľudia majú svoje túžby, ale nevedia ich naplniť, pretože ich zrádzajú a predávajú sa ako prostitútky. K tomu ich núti spoločnosť.“ Pre košického diváka je Portugália novinkou: „Bratislava je ďaleko, ale rizika som si vedomý, pretože tam Portugáliu režíroval pán Mikulík,“ dodal Dušan Bajin.

Škriatkove rozprávky o hradnej kuchárke

František Malec a Vladimír Zetek: O bratislavskej hradnej kuchárke. Bratislavské bábkové divadlo. Réžia: Juraj Adamík. Premiéra: 24. októbra.

Sériu rozprávok uvádza rozhnevaný divadelný škriatok. Podľa režiséra je taký v každom divadle. Repertoárové rozprávky sa škriatkovi síce tiež páčia, ale nie až tak ako jeho vlastné. Prvou z nich je príbeh o kuchárke z Bratislavy. Rozprávky priblížia Máriu Teréziu, jej šestnásť detí a Františka Lotrinského. „Historickú postavu sme vybrali zámerne, aby sa deti niečo dozvedeli. Je to komédia o tom, že človek by mal robiť to, čo sa naučil a čo vie,“ hovorí režisér Juraj Adamík.

Dürrenmattovo ľahšie umierať aj žiť

Friedrich Dürrenmatt: Meteor. Slovenské komorné divadlo Martin. Réžia: Štefan Korenči. Hrajú: Lucia Jašková, Ján Kožuch a ďalší. Premiéra: 25. októbra.

Švajčiarsky dramatik a nositeľ Nobelovej ceny v tejto hre diváka zoznamuje s osamelým a znechuteným laureátom Nobelovej ceny Wolfgangom Schwitterom, ktorý chce, no nemôže zomrieť. Čierna komédia je čistou činohrou, v ktorej je zastúpená situačná komika: „Smrť sme nepoňali ako tragédiu,“ tvrdí režisér Štefan Korenči. „V Martine sú skutočne výborní herci. Bol by som rád, keby sa divákom po tomto predstavení ľahšie umieralo, aj žilo.“