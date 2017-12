Nový album Britney Spears je hlavne o sexe

BRATISLAVA 25. október (SITA) - Sex, sex a ešte raz sex. To sú hlavné témy nového albumu speváčky Britney Spears, ktorý sa čoskoro dostane na trh. Na albume s názvom In the Zone sa objaví viacero hudobných štýlov od techna cez hip-hop až po reggae.

