Workshop o Hamletovi v bratislavskej Aréne

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Na otázku Hrať, či nehrať ...? sa v pondelok večer pokúsi odpovedať workshop v bratislavskom Divadle Aréna. Diskusia začne v sídle divadla na pravom brehu Dunaja, na Viedenskej ceste o 22:00 po predstavení hry Hamlet. Pohľa

dy na hru plnú otázok si účastníci diskusie vymenia so škótsko-nemeckým filmárom a antropológom Alom Lauderom. Stretnutie o historických a filozofických

východiskách Shakespearovej najpopulárnejšej hry je pre milovníkov dramatického umenia prístupné bezplatne.

Hamlet je jedným zo Shakespearových experimentálnych diel. Predstaviteľ alžbetínskeho divadla v ňom odhaľuje myšlienky a charakter svojho hrdinu. Robí to cez jednoduchý, no o to viac filozofický jazyk. Divákov tak dodnes núti sledovať nielen osud Hamleta, ale rozmýšľať i nad vlastným.

