Á-úúú, spievali pamätníci

Pred desiatimi rokmi sa česká skupina Olympic lúčila s fanúšikmi. Na sobotňajšom bratislavskom koncerte, ktorý sa uskutočnil v rámci osláv ich štyridsiatych narodenín, o konci vôbec nerozmýšľala.

27. okt 2003 o 11:00 PETER BÁLIK

Petr Janda.

FOTO SME - PAVOL MAJER

Publikum rozohriali slovenskí beatlesáci The Backwards, po nich vkráčala do zaplnenej haly petržalského výstaviska Incheba česká legenda a slovenských fanúšikov previedla štyridsaťročnou tvorbou, ktorej dominovali bigbítové hity z „minulého storočia“ ako Želva, Pták Rosomák, Snad jsem to zavinil já, Slzy tvý mámy alebo Jasná zpráva.

Šesťdesiatnik Petr Janda je už jediným pôvodným členom skupiny, ktorá hrá dnes v zložení Milan Broun, Jiří Valenta a Milan Peroutka. Štvoricu v sobotu dopĺňal Vladimír „Boryš“ Secký a všetci sa medzi jednotlivými pesničkami predstavili aj ako zdatní inštrumentalisti. Klávesák Valenta si dokonca trúfol aj na Bacha.

Plešatý frontman prevzal na koncerte úlohu konferenciera a jednotlivé pesničky sprevádzal spomienkami. Populárnu Bon soir mademoiselle Paris, ktorá vznikla po ich francúzskom turné v roku 1968, predstavil slovami: „Potom prišli tanky a bolo všetko v hajzli.“ V konferovaní mu pomáhala veľkoplošná obrazovka s historickými zábermi.

Bratislava auplaudovala aj ich menej známym skladbám zo sedemdesiatych a osemdsiatych rokov. Potlesk si vyslúžili za hardrockovú pesničku Kanagom alebo aj za heavymetalovú Když ti svítí zelená. Na konci si fanúšikovia zaspievali vytúžené „Á-úúú“ čiže Dej mi víc své lásky a Olympici zmizli za obrovskou plachtou. Publikum si od nich vyžiadalo ešte prídavky.

Tesne pred začiatkom koncertu sa ozvalo hlasné tikanie hodín, symbolizujúce všetok ten čas, ktorý skupina prežila. Narodeniny Olympicu oslávilo mnoho pamätníkov, no nechýbala tam ani mládež, ktorá poznala pesničky z rodičovských platní. „Poď už domov,“ nútila staršia pani svojho manžela. „Niéé, ešte jednu, prosím,“ nedal sa odbiť päťdesiatnik, hľadiac na idoly svojej mladosti.