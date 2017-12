CD / SOUNDTRACK

American Pie: The Wedding

27. okt 2003 o 12:00

(Universal Music)

Film som nevidel, ale soundtrack k nemu je najlepší z celej ‚prcičkovej‘ série. A nielen preto, že na rozdiel od predchádzajúcich, využívajúcich skladby začínajúcich hviezd firmy Universal, tentoraz dostali priestor i oveľa ostrieľanejšie kapely. K najlepším skladbám patria Times Like These z posledného albumu Foo Fighters One by One, Swing Swing od All American Rejects a The Hell Song od Sum 41. Na albume nájdete i pár romantickejších piesní a dve cover verzie - Van Morrisonovu Into The Mystic v podaní The Wallflowers a Matt Nathanson spieva Laid od kapely James. Dobré miesta na albume striedajú slabšie, fanúšikom filmu to však určite prekážať nebude.

Zostane to medzi nami (Sony Music / Bonton)

Rovnako ako slovenské hrané filmy i soundtracky k nim sú u nás zatiaľ skôr výnimkou než pravidlom. V prípade filmov sa potom od každého odvážlivca očakáva malý zázrak. A soundtracky sú občas najlepšou súčasťou dokončených diel. To je i prípad tohto albumu. Myslím, že Michalovi Kaščákovi a Slavovi Solovicovi sa na ňom podarilo vystihnúť, o čo išlo vo filme. Ich hudba vyjadruje nepokoj a uponáhľanosť súčasnosti, naprogramované neustále sa opakujúce pasáže únavný stereotyp každodenného života a chladnú odosobnenosť nákupných stredísk, no na rozdiel od filmu na ňom nájdeme i kus ozajstného citu.

Pieseň All You Need Is Love v podaní Neuropy a speváčky Mishy sa môže stať hitom. Len neviem, či sa neozve Paul Mc Cartney, lebo pri jej počúvaní zistíte, že až na dve výnimky je text zostavený z názvov piesní The Beatles. Poteší hosťovské vystúpenie Mariána Vargu z krematória v R.I.P. a nechýba dnes módny. 20 rokov starý hit, Žbirkova Láska na inzerát. Pôvodnú hudbu dopĺňajú skladby od Neuropy a Roe Deer. Škoda len, že tentoraz mi dobré dialógy medzi skladbami pripomínajú, čo som videl.

The Soul of a Man Feel Like Going Home Warming by the Devil‘s Fire (Columbia / Sony Music Bonton)

„Blues sú korene, všetko ostatné je ovocie,“ povedal kedysi Eillie Dixon. V produkcii Martina Scorseseho vznikol v rokoch 2002 - 2003 sedemdielny televízny seriál The Blues mapujúci históriu žánru a potvrdzujúci Dixonove slová. Jeho jednotlivé časti režírovali napríklad Mike Figgis, Charles Burnett, Clint Eastwood, Martin Scorsese či Wim Wenders. V súčasnosti okrem päťdiskového box setu vychádzajú i soundtracky k jednotlivým dielom. Najzaujímavejší z nich je asi The Soul of a Man z epizódy Wima Wendersa nazvanej podľa skladby Blinda Willieho Johnsona z roku 1930. Na rozdiel od svojich kolegov, ktorí nechali zaznieť klasikov (J. L. Hooker, M. Waters, B. Smith, R. Charles), prenáša odkaz bluesových legiend do súčasnosti, keď skladby J. B. Lenoira, Skipa Jamesa a Willieho Johnsona interpretujú také hviezdy ako Cassandra Wilson, Lou Reed, Nick Cave, T Bone Burnett alebo Beck. Kolekcia, ktorú sa určite oplatí mať doma. (mu)