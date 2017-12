Írske tance skupiny Lord of the Dance aj v Žiline

27. okt 2003 o 17:00 SITA

BRATISLAVA/ŽILINA 27. októbra (SITA) - Mimo svojej koncertnej šnúry navštívi svetoznáma tanečná skupina Lord of the Dance (LOTD) v nedeľu, 2. novembra, aj žilinskú Mestskú športovú halu Bôrik. Pavol Mudrík z organizujúcej agentúry Vivien pripustil možnosť, že si fanúšikovia ešte budú môcť kúpiť lístky na státie. Od 19:00 im 50 tanečníkov predvedie takmer trojhodinovú tanečnú a hudobnú šou, spájajúcu tradičný írsky folklór, rýchlejšie popové melódie, moderný tanec a step.

Žilinská hala s dvojtisícovou kapacitou nezodpovedá takému veľkému záujmu divákov, preto chcú organizátori zaplniť aj plochu na športovanie. Podľa Mudríka so o tom rozhodne tento týždeň a do predaja sa dostanú ďalšie vstupenky. O bezpečnosť sa postará stovka žilinských policajtov a mužov z bezpečnostnej služby.

Ako informoval Mudrík, až v deň vystúpenia sa všetci dozvedia, či Slovensko navštívi aj zakladateľ a muž s najrýchlejšími nohami na svete - Američan Michael Flatley. Syn írskych emigrantov z Chicaga získal celkovo 120 titulov prakticky v každom štáte USA a svoje nohy si poistil na 40 miliónov dolárov.

O celosvetovom úspechu LOTD svedčí účinkovanie pri udeľovaní Oscara v roku 1997 ako aj vyše 300 vystúpení po celom svete. Dnes Lord of the Dance tvoria štyri tanečné skupiny Európa, USA, Las Vegas a Disney world of Florida. O dokonalé predstavenie, famózne scény, množstvo svetiel a kostýmov sa v zákulisí stará viac než sto technikov.