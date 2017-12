Eros Ramazzotti oslavuje štyridsiatku

Rím 27. októbra (TASR) - Taliansky spevák Eros Ramazzotti v utorok oslávi 40. narodeniny.

27. okt 2003 o 16:00 TASR

V súčasnosti slávny umelec však v škole obzvlášť nevynikal, od mladosti ale pestoval svoje dve vášne, futbal a spev. Ako 18-ročný sa zúčastnil na festivale Castrocaro, kde získal prvý kontrakt. O rok neskôr naspieval debutový singel Ad un amico.

V roku 1984 sa mu s piesňou Una terra promessa podarilo preraziť na festivale v meste San Remo, na ktorom sa zúčastnil aj nasledujúci rok so skladbou Una storia importante. Po obrovskom úspechu sa Eros rozhodol zaútočiť aj na európsky trh.

Tretí album In certi momenti z roku 1987 mu definitívne zabezpečil pozíciu na hviezdnom nebi. V roku 1988 uzrel svetlo sveta album Musica é, ktorý prekonal úspech i zárobok predchádzajúceho. Potom sa Eros na dva roky odmlčal, no v roku 1990 sa vrátil na scénu s novým albumom In ogni senso.

Za vrchol jeho kariéry mnohí považujú album Tutte storie. Jeho odozva u poslucháčov prekonala všetky očakávania.

V novembri 1994 získal v Berlíne cenu MTV Award. Nasledovala spolupráca s Pinom Danielom a Jovanottim a podpísanie kontraktu s BMG Ricordi. V roku 1995 sa zúčastnil na Letnom festivale v siedmich európskych mestách, kde si zaspieval po boku hviezd populárnej hudby - Eltona Johna, Roda Stewarda, Roberta Planta, Sheryl Crow, Jimmyho Pagea a Joe Cockera.

V roku 1996 mu vyšiel album vlastnej výroby Dove cďé musica, na ktorom v Taliansku a Kalifornii spolupracovalo niekoľko významných hudobníkov. Album Eros z roku 1997 obsahuje 16 piesní z Erosovho repertoáru, vrátane duetov s Andreom Bocellim a Tinou Turner. V októbri 1998 vyšiel album Eros Live.

Na Ramazzottiho albume Stile Libero z roku 2000 spolupracovali významní medzinárodní producenti Trevor Horn, Rick Nowels, Celso Valli, Claudio Guidetti či Adelio Cogliati. Najnovšie CD speváka s názvom 9 prišlo na trh koncom mája 2003.