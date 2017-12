Samé nečakané konce

Pozor! Nie je to normálny album, varuje fanúšikov recesistických Horkýže slíže ich hudobné vydavateľstvo. Alibaba a 40 krátkych songov je určite najbizarnejšou slovenskou nahrávkou ...

28. okt 2003 o 13:00 PETER BÁLIK

Časť Horkýže slíže v akcii – gitarista Sabotér a basgitarista Kuko. FOTO – TASR

Pozor! Nie je to normálny album, varuje fanúšikov recesistických Horkýže slíže ich hudobné vydavateľstvo. Alibaba a 40 krátkych songov je určite najbizarnejšou slovenskou nahrávkou tohto roka, zloženou z bláznivých miniatúrnych skladieb, hovoreného slova, ale aj dvoch normálnych pesničiek. „Cítili sme, že prišiel ten správny čas vyjsť s takýmto projektom. Už na predchádzajúcich albumoch sme mali podobné úlety, ale tentoraz sme sa rozhodli urobiť z krátkych songov celý album,“ vysvetľuje líder a basgitarista skupiny Peter Hrivňák alias Kuko.

Fajnová mozaika

Spomínate si na skladbu Traja spití roboši? Asi takto by mal znieť Alibaba a 40 krátkych songov, ktorý vychádza začiatkom novembra. Aj keď od klasickej platne má táto nahrávka ďaleko, Horkýže slíže ju považujú za regulárny šiesty radový album. Na normálne pesničky si však fanúšikovia musia počkať až na budúci rok.

„Je to fajnová mozaika. Na krátkych pesničkách nás baví hlavne to, že skladba sa skončí, keď to nikto nečaká. Myšlienky sú povedané jasne a netreba to rozpisovať do slôh ako pri dlhších skladbách,“ dodáva Kuko. „Viem, že sme s krátkymi songmi neobjavili Ameriku, ale ľudia nás spájajú aj s nimi.“

Alibaba sľubuje množstvo prekvapení. Staršiu skladbu Malá Žužu prerobila dychová hudba, najkratší song má iba štyri sekundy. Na nahrávke nebudú chýbať ani hostia, ktorí si so skupinou zaspievali a nahovorili dialógy, podobné vyšetrovaniu Stana Dančiaka alias Derricka v úvode albumu Kýže sliz. Objavia sa tam všetky hudobné štýly od džezu cez pop, hardcore, všetkých možných druhov metalu a punkrocku. „K dlhým pesničkám sa vrátime, aby si mali ľudia čo hrať pri ohni,“ dodáva Kuko. Prvým singlom z Alibabu je jedna z dvoch „dlhých“ pesničiek Atómový kryt, druhým avizovaným hitom by mal byť song Banda tupých hláv.

Brďokoky, Pročko!

Nitrianska skupina vyráža s novinkou aj na slovenské turné Alibaba Tour 2003, ktoré sa začína 12. novembra v Nitre a skončí sa 13. decembra v Seredi. V bratislavskom PKO Slíže vystúpia 13. novembra. Štvorica hudobníkov bola naposledy ocenená hudobnou cenou Aurel ako najlepšia skupina roku 2002. Z ich posledného albumu Kýže sliz sa predalo viac ako dvadsaťtisíc nosičov. Obrovskú popularitu skupine prispeli hlavne pesničky z Kýže sliz ako L.A.G. Song, Brďokoky alebo Vlak, ale aj fingovaná kauza komika Joža Pročka.

Tento rok sa skupina začala presadzovať aj v susednom Česku. „Hrávame tam čoraz viac koncertov. Moravu sme si toto leto už vychutnali. Nehrnieme sa tam šoubiznisovými pákami ako predkapela osvedčenej českej hviezdy. Chceme sa našim susedom predstaviť hlavne ako koncertná skupina,“ dodáva Kuko.