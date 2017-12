Will and Gareth vyhrali tri hudobné ceny

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Popularita Willa Younga a Garetha Gatesa stúpa, lebo vyhrali tri britské národné hudobné ceny, ktoré sa udeľujú na základe telefonického hlasovania. Gates dostal cenu za ...

28. okt 2003 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Popularita Willa Younga a Garetha Gatesa stúpa, lebo vyhrali tri britské národné hudobné ceny, ktoré sa udeľujú na základe telefonického hlasovania. Gates dostal cenu za najlepšieho speváka a Young za najlepší album From Now On. Dievčenská skupina Cheeky Girls, ktoré dosiahli slávu vďaka televíznym konkurzom pre talenty, v ankete vyhrali cenu za najlepšiu novú skladbu (The Cheeky Song z albumu Touch My Bum). Kylie Minogue sa stala najobľúbenejšou medzinárodnou hviezdou a Andrea Bocelli najlepším ,,špecializovaným" umelcom. Rachel Stevens je najlepšou britskou speváčkou a Coldplay najlepšou britskou skupinou.