Billboardy žiadajú viac luxusu

29. okt 2003 o 14:00 ĽUDO PETRÁNSKY

Billboart Erika Bindera. FOTO – GALÉRIA PROFIL

Súčasné umenie opäť vstupuje do ulíc. Používa na to billboardy, o ktorých tvrdí, že nemusia byť len plochou na reklamy. Vytvára z nich billboarty. V týchto dňoch sa dostávajú do viacerých miest Európy. Povedľa Budapešti, Viedne, Varšavy, Prahy a Iasi a prídu aj do Bratislavy.

„Cieľom Billboart Gallery Europe je utvoriť európsku sieť billboardových galérií,“ hovorí Juraj Čarný z bratislavskej Galérie Priestor, ktorá je jedným z iniciátorov projektu. „Tieto galérie otvoria možnosť komunikácie umeleckého diela aj pre náhodných divákov, a tak zabezpečia čo najväčší dosah prezentovaných umeleckých diel.“

Úvodná výstava projektu bude mať otvorenie zajtra o 20.00 h v bratislavskom klube Metro na Suchom mýte a jej vernisáž sa simultánne uskutoční aj v spomenutých európskych mestách. V každom z nich budú počas troch mesiacov vystavení dvaja vybraní autori na dvoch billboardových plochách. Medzinárodný tím kurátorov vybral šiestich umelcov, medzi nimi aj Erika Bindera (1974) – slovenského autora, ktorý sa zúčastnil aj na projekte tohtoročného česko-slovenského pavilónu na Bienále v Benátkach.

Erik Binder na billboarde s názvom More luxus! More luxus! (Viac luxusu! Viac luxusu!) predstavil starú škodovku prerobenú na limuzínu. „Myslím si, že práve to zarezonovalo v bývalých krajinách východného bloku,“ hovorí Erik Binder. „Škodovka v týchto krajinách fungovala ako ľudové auto a môj vtip bol v tom, že som mu ponúkol viac luxusu. Nech šampanské, kaviár a krevety pršia pre všetkých. Bolo to viac o sociálnej rovnosti ako spravodlivosti.“

V Bratislave budú od októbra do januára v rámci podprojektu Sublabel – Billboart Gallery SK prezentované ešte ďalšie billboardy, ktoré kurátorsky vybrali Mira Keratová a Juraj Čarný. Na budúci rok pripravuje Billboart Gallery Europe galerijný program regionálnych a výstav, na ktorých budú participovať všetky partnerské krajiny.

Celý zajtrajší program sa začne už o okolo 11.00 h na Námestí SNP v Bratislave, keď pražská aktivistická skupina Podebal umiestni špeciálnu inštaláciu. Pôjde o nenabitú zbraň s ďalekohľadom na otočnom podstavci, cez ktorú budú môcť náhodní okoloidúci mieriť na ľudí. Zbraň bude strážená samotnými umelcami, ktorí budú sledovať reakcie ľudí. Pre slovenského diváka je táto skupina známa najmä vďaka kontroverznej výstave MALíKURVY, v rámci ktorej vystavili portréty bývalých spolupracovníkov ŠtB, v Čechách dodnes verejne aktívnych.