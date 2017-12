Blondie už nie je zakliata

29. okt 2003 o 13:00 PETER BÁLIK

FOTO – ROLLING STONE

Iba málo skupín priviedlo pop k dokonalosti a vo svete hudobného šoubiznisu nestratilo vlastnú tvár. Jednou z nich je určite newyorská skupina Blondie, idol novovlnových sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, ktorej sa po mnohých rokoch spánku podaril obdivuhodný návrat. Dnes sa o ďalšie zotrvanie pokúša s novým albumom The Curse of Blondie.

Kliatba Blondie. Prečo váš nový album dostal takýto fatálny názov, pýtajú sa novinári. „Je to vtip, ktorý sa s nami tiahne už roky,“ vysvetľuje Deborah Harryová, speváčka, skladateľka a blonďatý symbol skupiny. „Vždy, keď sa nám prihodilo niečo zlé, povedali sme si, že ide o kliatbu Blondie. Niektorí ľudia to zobrali vážne, ale my sme to mysleli ako paródiu na lacné horory.“

The Curse of Blondie obsahuje štrnásť pesničiek a je možno najpestrejšou nahrávkou kapely, ktorá vyrástla na newyorskej punkovej scéne v prvej polovici sedemdesiatych rokov. Kľúčovým pre vznik skupiny bolo stretnutie Deborah Harryovej, servírky a zajačika časopisu Playboy, s gitaristom Chrisom Steinom. Kapela, ktorú v roku 1975 doplnil bubeník Chris Burke, basák Garry Valentine a klávesák Jimmy Destri, dlho nevedala nájsť názov a zhodla sa, až keď na blonďatú líderku raz na ulici zakričal vodič kamiónu: „Hey, Blondie!!!“ Na rozdiel od ich punkerských kolegov z dnes už legendárneho klubu CBGB ich hudba bola jemnejšia a stráviteľnejšia. Dôkazom bol singel X-Offender a debutový album Blondie (1977), z ktorého sálala pohoda šesťdesiatych rokov, ale aj priamočiarosť tej doby. O rok neskôr skupina nahrala Plastic Letters, ale úplné zemetrasenie spôsobil až album Parallel Lines (1978) s piesňami Hanging On The Telephone, Picture This alebo Heart Of Glass.

Z obálky nekonformného fanzinu Punk prešli na titulky všetkých magazínov sveta. Z novovlnových Blondie sa stala popová modla, ktorá si však zachovala chladnú hlavu. Sladké a svieže melódie sprevádzali ironické texty a ich pesničky vychádzali z najrôznejších štýlov od reggae, punku až po disco. Po troch ďalších albumoch sa skupina rozpadla.

Harryová sa vydala na sólovú dráhu a kapitola skupiny sa na dlhé roky uzavrela. Vrátili sa Velvet Underground alebo Sex Pistols, tak prečo by sa nemohli vrátiť Blondie? Až v roku 1998 skupina odohrala utajený koncert a po ováciách publika sa vraj rozhodla pokračovať. Album No Exit (1999) bol možno comebackom desaťročia. To už musí prísť niekto z hlbokej minulosti a ukázať, ako sa píše skutočný hit?, napísal britský magazín Q o megahite Maria.