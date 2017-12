Matrix 3 mal premiéru

29. okt 2003 o 9:30

Keanu Reeves a Laurence Fishburne. FOTO – REUTERS

Hlavnými hviezdami premiéry tretieho dielu Matrixu vo Walt Disney Concert Hall v Los Angeles boli, pochopiteľne, Keanu Reeves s Laurenceom Fishburnom a Carrie-Anne Mossovou. Film vstúpi do kín takmer na celom svete – vrátane Slovenska – 5. novembra. Keanu Reeves povedal, že netuší, aká bude trilógia úspešná. „Nemal som naozaj nijaké očakávania. Len nádej. Mal som pocit, že hrám v čomsi, čo sa mi páči, a dúfal som, že iní ľudia to tak budú cítiť. Film je fantastický.“ Pôvodný titul tretieho dielu je The Matrix Revolutions. Uzatvára epos o vojne medzi ľuďmi a strojmi, a je v ňom konfrontácia medzi postavou Keanu Reevesa, Neom, a jeho strojovým protihráčom agentom Smithom. (reuters)