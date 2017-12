Český november v Štúdiu L+S

BRATISLAVA – Dnešným dňom sa začína predaj vstupeniek na jubilejný desiaty ročník festivalu České divadlo 2003, ktorý pravidelne usporadúva Štúdio L+S. Festival bude v dňoch 15. – 25. novembra.

29. okt 2003 o 12:00

Vilma Cibulková a Jiří Bartoška v Ionescovej dráme Kráľ umiera.

FOTO – ARCHÍV DIVADLA

Tento rok sa v Bratislave predstaví jedenásť divadiel z Prahy a z Brna. V dramaturgii badať určité zmeny, napríklad chýba stálica Divadlo Járy Cimrmana. To má totiž na Slovensku toľko priaznivcov, že malo tento mesiac vlastný festival.

Oproti minulým ročníkom je tu trocha menej zvučných hereckých mien. Badať, že divadelné generácie sa pomaly striedajú a javiská obsadzujú mladí divadelníci. Samozrejme, budú aj všeobecne známe tváre. Hneď otváracie predstavenie Barónka a slúžka Divadla Na Zábradlí je duetom Evy Holubovej a Zuzany Bydžovskej.

V Ionescovej hre Kráľ umiera účinkujú Vilma Cibulková a Jiří Bartoška a Čakanie na Godota je vraj životnou rolou Bolka Polívku. Mimochodom, Polívkovi priaznivci sa s ním môžu v novembri stretnúť ešte raz aj mimo festivalu. Kým na festival privezie horúcu novinku, komédia Pre dámu na balkóne je dobre známym kusom.

V Schisgalovej Láske Divadla bez zábradlí sú protagonistami Ivana Chýlková a Karel Heřmánek no a Veľkolepým paroháčom z Divadla v Dolouhé je Karel Roden, ktorý to dotiahol až do Hollywoodu a k partnerstvu s Robertom De Nirom.

Zaujímavé je, že hoci ide o české divadlá, na festivale budú hrať aj viacerí Slováci. S Hadivadlom pricestuje člen Slovenského národného divadla Richard Stanke s predstavením Top Dogs, v Mizantropovi Činoherného klubu hosťuje Zuzana Fialová. No a divadelný spolok Frida, patriaci pod krídla Bolka Polívku, už tradične prichádza s inscenáciou slovenského režiséra Doda Gombára Už troubějí.

Ani tohto roku nechýba divadelný spolok Kašpar, ktorý vedie režírujúci herec Jakub Špalek a ktorého inscenácie vždy rezonujú najvýraznejšie. Tak trocha neznámou je Altánok, s ktorým pricestuje Štúdio Ypsilon. Režisérom je ďalší Slovák Juraj Nvota. (bd)