Daniel Radcliffe bude hrať Harryho aj po štvrtýkrát

LONDÝN – Kto si obľúbil Daniela Radcliffa ako filmového predstaviteľa detského hrdinu Harryho Pottera, môže si vydýchnuť. Aj vo štvrtom filme o čarodejníckom učňovi nazvanom Harry Potter a Ohnivá čaša sa ujme hlavnej úlohy práve Radcliffe.

29. okt 2003 o 11:00

Štrnásťročný Daniel túto informáciu potvrdil na oficiálnej potterovskej webovej stránke. V súčasnosti pracuje na treťom filme s názvom Harry Potter a Väzeň z Azkabanu. Ten by mal prísť do kín v budúcom roku a Harry Potter a Ohnivá čaša v roku 2005. Daniel Radcliffe vyhlásením rozptýlil zvesti o tom, že je na postavu malého čarodejníckeho učňa príliš starý. Či si spoločne s pätnásťročným Rupertom Grintom a trinásťročnou Emmou Watsonovou, ktorí predstavujú vo filme Rona Weasleyho a Hermionu Grangerovú, zahrá aj v piatom filme Harry Potter a Fénixov rád, zatiaľ Radcliffe nevie. „Som normálny človek. Keď nefilmujem, chodím do školy, stretávam sa s priateľmi, chodím do kina,“ odpovedal na otázku, čo robí, keď práve nehrá Harryho. „Kdekto si myslí, že nemôžem ani vyjsť z domu bez toho, aby ma prenasledovali davy fanúšikov, ale nie je to tak. Môžem podnikať oveľa viac vecí, než si ľudia myslia.“ (čtk)