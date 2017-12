Ronaldo bude hrať vo filme futbalistu

29. okt 2003 o 8:30

FOTO – ČTK/AP

RIO DE JANEIRO – Futbalovú hviezdu Ronalda rovnako ako niektorých jeho kolegov zlákal svet filmu. Kanonier Realu Madrid prijal podľa brazílskeho internetového serveru Terra angažmán v pripravovanej snímke „Letná šou,“ kde by mal stvárniť malú úlohu futbalistu. Scény s majstrom sveta by mali filmári natočiť 19. novembra v tréningovom tábore brazílskej reprezentácie, ktorá sa bude pripravovať na kvalifikačný zápas s Uruguajom. Filmoví producenti nevylučujú, že by s Ronaldom natočili ešte ďalšie zábery na štadióne Santiaga Bernabeua v Madride. V záujme filmu by 27-ročný Ronaldo mohol dať nazrieť do svojho domu. Film má byť hotový začiatkom budúceho roka, v januári by sa mal začať premietať v brazílskych kinách. (čtk)