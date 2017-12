Sandra Bullocková má záujem o pokračovanie filmu Miss špeciálny agent

Los Angeles 29. októbra (TASR) - Americká herečka Sandra Bullocková si chce zahrať agentku v pokračovaní filmu Miss špeciálny agent (Miss Congeniality).

29. okt 2003 o 15:00 TASR

Podľa informácií magazínu Variety sa herečka už dohodla na dvojročnej zmluve so štúdiami Warner Bros. Bullocková by mala totiž druhú časť úspešnej komédie produkovať sama so svojou produkčnou firmou Fortis Film.

Projekt by sa mal dostať pred kamery už budúci rok v marci.

Sandra však dovtedy musí nájsť vhodného režiséra. Okrem toho má plné ruky práce - od novembra totiž natáča s Ralphom Fiennesom v New Yorku a v kanade snímku Vapor. Objaví sa tam v úlohe málo úspešnej herečky, ktorá zachráni život vedcovi. Z vďaky za záchranu života pre ňu vyvinie receptúru určenú na to, aby sa z nej stala hviezda.

