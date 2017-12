Skupina slovenských spevákov pripravuje spomienku na Doda Dubána

Bratislava 29. októbra (TASR) - Zatiaľ čisto mužská zostava slovenských spevákov pripravuje hudobnú spomienku na nedávno zosnulého člena skupiny Tublatanka ...

29. okt 2003 o 17:00 TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Zatiaľ čisto mužská zostava slovenských spevákov pripravuje hudobnú spomienku na nedávno zosnulého člena skupiny Tublatanka Doda Dubána.

Ten sa preslávil aj ako spevák i gitarista kapely Money Factor a hitom Vráť trochu lásky medzi nás. Práve pri nahrávaní spoločného, nového podania tejto skladby sa v uplynulých dňoch pri jednom mikrofóne stretli hudobnícke esá ako Miko Hladký z Gladiatoru, Kuko z Horkýže Slíže, Igor Timko z No Name, Martin Máček zo skupiny Babylon, spevák Kuly z Desmodu, Vratko Rohoň z Iné kafe, Robo Papp či Rasťo Kopina z kapely Nocadeň. K zostave by mal v najbližších dňoch pribudnúť aj Ivan Tásler.

"Podľa mňa ani jedno oko nezostane suché. Je to prejav úcty tomuto spevákovi a určite by takúto vec urobil aj on," hovorí Kuko z Horkýže Slíže. Nové podanie skladby zažije svoju premiéru počas slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Slávik 2003, ktoré sa uskutoční 29. novembra v priamom prenose TV Markíza. "Na akcii Slávik sa už niekoľko rokov stretávajú ľudia z hudobníckej brandže, producenti aj interpreti. Bohužiaľ, tento rok nás bude o jedného menej a myslíme si, že si zaslúži, aby sme si na neho spomenuli," hovorí Július Kuruc za Produkčný dom Forza, ktorý spolu z Julom Viršíkom z Rádia Okey a producentom Jurajom Kupcom nahrávku realizuje. K projektu pritom prizvali muzikantov, ktorí sú o jednu generáciu mladší ako bol Dodo Dubán. "Keď on naspieval túto skladbu, niektorí ešte len snívali o svojej kariére a doma si ju hrali na gitare, k čomu sa aj napokon priznali," vysvetľuje ďalej Kuruc výber speváckej zostavy s tým, že pesnička v podaní takéhoto "All Stars Bandu" bude dôstojným finále súťaže slovenských interpretov. Otázka či k mužskej zostave spevákov pribudnú aj nejaké ženské hlasy je zatiaľ otvorená. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál. Domáca redakcia TASR ponúka zvukový záznam.