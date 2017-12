Abba sa opäť vracia do sveta hudby

29. okt 2003 o 17:30 TASR

Štokholm 29. októbra (TASR) - Bývalá členka švédskeho kvarteta ABBA Agnetha Faeltskogová po šestnástich rokoch pripravuje svoj prvý album. S jeho vydaním sa počíta začiatkom budúceho roka.

Staffan Lindeová, šéfka výrobnej spoločnosti tvrdí, že by mohol byť v predajniach už v marci. Ostatné podrobnosti však odmietla poskytnúť. Rovnako tiež poznamenala, že 53-ročná Agnetha sa k svojmu návratu na hudobné javiská vyjadrí až po vyjdení albumu.

Plavovlasá zakladateľka slávnej skupiny sa stiahla do úzadia po svojom poslednom sólovom albumu I Stand Alone v roku 1987. Jej posledná pieseň I Wasnďt the Only One (Who Said Goodbye) dosiahla v americkom hudobnom rebríčku 19. miesto. Lindeová prezradila, že na albumu začala pracovať už pred tromi rokmi, avšak kvôli úrazu svojho priateľa a zvukového technika Michaela Tretowa dočasne nahrávanie prerušila.

Nezabudnuteľné kvarteto, ktoré tvorili Björn Ulvaeus, Agnetha Faeltskogová, Anna-Frida Lyngstadová a Benny Anderssen sa rozpadlo v roku 1982. Ich albumy sa však v miliónových kusoch predávajú naďalej.