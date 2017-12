Armstrong s Bullockovou sú vraj iba priatelia

AUSTIN 29. októbra (SITA) - Päťnásobný víťaz Tour de France Lance Armstrong z USA odmietol informácie bulvárnych médií o svojom vzťahu s herečkou Sandrou Bullockovou. Podľa cyklistu tímu US Postal je ...

29. okt 2003 o 18:00 SITA

AUSTIN 29. októbra (SITA) - Päťnásobný víťaz Tour de France Lance Armstrong z USA odmietol informácie bulvárnych médií o svojom vzťahu s herečkou Sandrou Bullockovou. Podľa cyklistu tímu US Postal je ich vzťah iba priateľský a nie taký romantický, ako to tvrdia médiá. "Sme iba priatelia a to je všetko," povedal Armstrong v rozhovore pre Austin-American Statesman. "Nič zvláštne sa nestalo. Boli sme spolu na večeri, ale vždy iba nejakou skupinou a bolo to úplne nevinné." Armstrong i Bullocková majú bydlisko v texaskom Austine. Obaja sa spoznali pred dvoma týždňami v New Yorku na party organizovanej časopisom Men´s Journal.