Phil Collins venoval na liečbu detí s diagnózou AIDS 54.000 dolárov

30. okt 2003 o 8:30 TASR

Johannesburg 30. októbra (TASR) - Niekdajšia opora britskej rockovej formácie Genesis Phil Collins venoval juhoafrickej nadácii Topsy Foundation 54.000 dolárov.

Hudobník, ktorého charitatívne aktivity nie sú v svete šoubiznisu žiadnou novinkou, daroval peniaze pochádzajúce z jeho autorských tantiém na liečbu detských pacientov s diagnózou AIDS.

V roku 1985 sa Collins v rámci megakoncertu Live Aid na pomoc hladujúcim Afričanom ako jediný z celého radu hviezd prvej veľkosti predstavil na scéne v Londýne a o niekoľko hodín neskôr aj vo Philadelphii. Z tantiém hitu Another Day In The Paradise podporil nadáciu pomáhajúcu bezdomovcom. Videoklip tejto piesne ponúkol nadácii na reklamné účely.