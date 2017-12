Rokenrolový život ma našťastie nezviedol

Brett Anderson - Richard Butler. O tejto dvojici z britskej skupiny Suede sa v prvej polovici deväťdesiatych rokov hovorilo ako o najtalentovanejšom ...

30. okt 2003 o 15:30 PETER BÁLIK

Súčasné zloženie Suede: (zľava) Alex Lee, Simon Gilbert, Brett Anderson, Mat Osman a Richard Oakes. FOTO - SONY MUSIC BONTON

Brett Anderson - Richard Butler. O tejto dvojici z britskej skupiny Suede sa v prvej polovici deväťdesiatych rokov hovorilo ako o najtalentovanejšom skladateľskom páre od čias Lennona a McCartneyho. Počas štúdiovej práce na druhom albume Dog Man Star Butler skupinu opúšťa a na jeho miesto po konkurze prichádza mladučký RICHARD OAKES.

Suede sa so sedemnásťročným gitaristom nestratili a v roku 1996 sa v novom zložení predstavili chytľavým albumom Coming Up. Koncom októbra vychádza výber ich najlepších singlov, ktorý zahŕňa aj pesničky z dvoch posledných albumov Head Music a A New Morning. Richarda Oakesa sme zastihli počas skúšok na päť výnimočných vystúpení Suede. Na každom z týchto koncertov skupina odohrala vždy jeden celý album.

Ktorý z vašich albumov máte najradšej?

„Určite Coming Up. V roku 1996 sme ho nahrávali naživo, všetci spolu a pamätám sa, že sme vtedy prežívali veľmi dobré časy.“

Je to aj album, na ktorom ste spolu s lídrom skupiny Brettom Andersonom napísali najviac pesničiek. Akým je Brett spolupracovníkom?

„Tie časy, keď sme s Brettom sedeli s gitarou na gauči a lámali si hlavy, sú preč. Dnes pracujeme spolu ako skupina. Je oveľa zaujímavejšie, keď skladáte pesničky aj s inými členmi skupiny, nielen s Brettom.“

Je Singles aj výberom toho najlepšieho, čo Suede nahrali?

„Iba výberom našich singlov, a to ešte nie všetkých, lebo nás obmedzoval časový limit CD nosiča. Najprv sme uvažovali o výbere v štýle Best of, kde by boli iba niektoré single, rarity a hodnotné veci z radoviek. Spoločnosť však chcela nakoniec iba singlový výber.“

Nové pesničky na Singles Attitude a Love The Way You Love majú tanečný nádych. Rozhodli ste sa ísť týmto smerom?

„Suede boli vždy skupinou, ktorá sa vyvíja prirodzene. Nikdy sme neurobili album, ktorý by sa podobal na predchádzajúci.“

Prečo?

„Skladanie zaberie veľa času, nahrávanie albumu takisto. Potom prichádza propagácia, turné. Keď sa tento kolotoč skončí, máte toho plné zuby a chcete robiť niečo úplne iné, ste úplne iný človek. Ľudia sa nás po A New Morning pýtali, prečo sme nahrali jemný album. Všimli sme si to, až keď to vyšlo. Pred nahrávaním si totiž nehovoríme, že ideme nahrať napríklad tanečný album.“

Brett Anderson sa posťažoval, že New Morning britská hudobná tlač odignorovala. Prečo?

„Ľudí najprv sklamal album Head Music, pretože mnohé z pesničiek nám nevyšli tak, ako sme chceli. Nasledujúce tri roky skupina zažila mnoho zmien - stratili sme člena, našli nového, museli sme sa opäť zohrať. Ľudia však čakali, že po dlhšej pauze sa vrátime so Seržantom Pepperom a my sme im ponúkli akúsi preduchovnelú nahrávku.“

Bola to jediná chyba?

„Najväčšou chybou bolo, že ako prvý singel sme vybrali pieseň Positivity. Tú dokonca neznášajú ani naši najväčší fanúšikovia. Podľa nich je na našu skupinu príliš veselá a bez myšlienky. Brett ju však miluje.“

Nie je teda ľahké žiť s nálepkou skupiny, rozdávajúcej posmutnelú náladu?

„Mnoho ľudí má najradšej druhý album Dog Man Star. My ho pritom považujeme za úbohý. Dodávam, že novinka bude určite agresívnejšia ako New Morning, to mi verte.“

Do skupiny ste prišli ako sedemnásťročný. Bolo to pre vás ťažké začleniť sa do rokenrolového kolotoča?

„Nebolo to ľahké. Bol som však našťastie dosť rozumný na to, aby som sa nechal zviesť rokenrolovým životom.“

Boli ste fanúšikom Suede predtým, než ste sa stali jej členom?

„Ani nie. Z ich prvého albumu sa mi páčilo iba zopár pesničiek, ale Dog Man Star bol iný. Počul som ho, až keď som sa stal členom Suede a pocítil, že som sa ocitol v skupine, ktorá aj po odchode kľúčového skladateľa mala veľké ambície.“

Butler sa so skupinou rozišiel v zlom. Stretli ste sa s ním niekedy?

„Nie. On žije niekde v Severnom Írsku. Myslím však, že raz som ho videl ísť po ulici, ale nie je normálne stretávať sa s niekým, komu ste zobrali jeho džob. Ha, ha, ha.“