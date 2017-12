V Budapešti vystúpi v novembri britská skupina Deep Purple

Budapešť 30. októbra (TASR) - Britská hardrocková skupina Deep Purple vystúpi v rámci európskeho turné 18. novembra v budapeštianskej Sportaréne.

30. okt 2003 o 9:00 TASR

Legendárna skupina, ktorá predala viac ako 100 miliónov platní po celom svete, vydala dve desiatky albumov. Ich najznámejšie skladby sú Black Night, Hush, Child In Time alebo Smoke On The Water.

Deep Purple, ktorá terajšou koncertnou šnúrou oslavuje 35. výročie svojho založenia, svojou hudbou ovplyvnila celé generácie poslucháčov a hudobníkov. V jej radoch sa vystriedali viacerí známi hudobníci a speváci, medzi nimi boli aj David Coverdale, Ritchie Blackmore a Joe Satriani.

V súčasnej zostave Deep Purple sú spevák Ian Gillan, basgitarista Roger Glover, gitarista Steve Morse, hráč na klávesové nástroje Don Airey a bubeník Ian Paice, ktorý je jediným terajším členom skupiny, ktorý stál v roku 1968 v nemeckom Hamburgu pri jej zrode.

Ich európske turné sa začalo 22. októbra v Barcelone, do maďarskej metropoly prídu z Prahy.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach) juh