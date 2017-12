Obľúbenci Björk a prekvapenie

Nemec Michael Fakesch a Talian Chris De Luca alias Funkstörung sa preslávili spoluprácou s Björk, ktorá je ich veľkou obdivovateľkou. Debutová nahrávka Appetite For Destruction (K7, 2000) s originálnou grafikou združenia The Designers Republic sa stala ..

31. okt 2003 o 11:30

FOTO – WILSONIC

Nemec Michael Fakesch a Talian Chris De Luca alias Funkstörung sa preslávili spoluprácou s Björk, ktorá je ich veľkou obdivovateľkou. Debutová nahrávka Appetite For Destruction (K7, 2000) s originálnou grafikou združenia The Designers Republic sa stala hudobnou udalosťou roka. Ich tvorba vychádza z elektronickej tanečnej hudby, no sú v nej aj vplyvy hip-hopu, džezu a elektropopu. Pre ich minuloročný remixový album Vice Versa ochotne poskytli materiál Jean Michel Jarre, Plaid či A Guy Called Gerald, ich najznámejším remixom je hit All is Full of Love pre Björk. Funkstörung dnes na hudobnom festivale Wilsonic v bratislavskom PKO vo svetovej premiére predvedú živú verziu svojho dlhoočakávaného nového albumu. O detailoch prezradil viac MICHAEL FAKESCH.

Obaja ste sa presťahovali do nemeckého Rosenheimu. Žijete v menšom meste, ale fungujete po celom svete. Ako sa vám to darí?

„Máme tu pokoj na tvorbu. Sme už v pozícii, keď môžeme zdvihnúť telefón a zavolať takmer komukoľvek. Nezostávame v izolácii, pozývame hostí k sebe do štúdia, alebo si skladby vymieňame cez internet.“

Cítite sa byť súčasťou európskej elektronickej scény?

„Prísne si strážime vlastný prístup. Pri produkcii sme perfekcionisti, v štúdiu trávime väčšinu dní. Väčšinu muzikantov stretávame takmer len na festivaloch.“

Pre vaše skladby je charakteristický cit pre detaily produkcie, perfektný zvuk a starostlivý výber vokalistov. Elektronická hudba je často zameniteľná, ako sa vám darí udržať si originálny štýl?

„Snažíme sa vyhýbať módam a trendom, no pritom byť otvorení voči najrôznejším smerom. Nový album pripravujeme dlho, inšpiruje nás súčasný džez, hip-hop aj rock.“

Držíte dohľad aj nad vizuálnou stránkou projektu. Ako ste sa dali dokopy so slávnymi britskými grafikmi Designers Republic?

„Dávame si záležať na tom, aký obal naša hudba dostane. Je to jej neoddeliteľná stránka. Grafika, ktorý nám robil obal, som poznal už predtým. Navrhol som mu, aby nám urobil kompletnú vizuálnu podobu albumu. Medzičasom sa stal členom známeho združenia.“

Pripravuje sa ďalšia spolupráca s Björk?

„Teraz sme mali toľko práce, že sme s ňou istý čas nekomunikovali. Na novej platni hosťuje až dvadsaťsedem spevákov z celého sveta. Keď dokončíme nahrávanie, spojíme sa aj s Björk.“

Často robievate remixy pre rozličných interpretov od Wu-Tang Clan až po Jeana Michela Jarra. Ako veľmi sa musíte držať pôvodného materiálu skladby?

„Použijem len tie časti, ktoré sa mi skutočne páčia. Niekedy je to len zopár sekúnd, inokedy celá melodická linka. Najväčšou výhodou remixovania je, že môžem svoju obľúbenú pieseň prerobiť do verzie, ktorá sa mi vidí ideálna.“

Prezradíte viac o spevákovi Enicovi, ktorý vás bude na bratislavskom koncerte sprevádzať?

„Enic je naše špeciálne prekvapenie pre Wilsonic. Je to mladý a talentovaný spevák. Naspieval viac skladieb pre náš nový album. Zvláda aj náročné soulové a džezové party, ešte o ňom budete veľa počuť.“

MICHAL HVORECKÝ

Hudobný festival Wilsonic

V bratislavskom PKO sa dnes koná tretí ročník hudobného festivalu Nescafé Wilsonic. Festival sa rozrástol na dve scény, na ktorých vystúpi až dvadsať interpretov z ôsmich krajín, žánrovo od džezu a downtempa cez digitálnu elektroniku až po house music. Areál bude sprístupnený od siedmej večer do šiestej ráno. Ozvučenie je zabezpečené najlepším dostupným sound systémom. Vizuálnu stránku umocní originálna videoprojekcia Zdena, jedného z najlepších slovenských multimediálnych umelcov. Vstupenky stoja v predpredaji len 290 Sk. Pre záujemcov sú pripravené festivalové autobusy z Banskej Bystrice, Zvolena, Nitry, Prahy a Brna. Podrobné informácie na www.wilsonic.sk.