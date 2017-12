Britney Spearsová ruší všetky termíny koncetrov a rozhovorov

31. okt 2003 o 12:30 TASR

Paríž 31. októbra (TASR) - Americká popová hviezda Britney Spearsová pred plánovaným predstavením svojho nového albumu Paríži ruší všetky ostatné termíny koncertov i dohodnuté rozhovory s novinármi.

Speváčka zrušila aj niekoľko minikoncertov pre prominentov z celej Európy, informuje dnešné vydanie francúzskeho bulvárneho denníka Le Parisien.

O to viac sa popová princezná venuje príprave prezentácie svojho štvrtého albumu, ktorý uvedie vo francúzskom hlavnom meste 17. novembra. Novinka, podľa jej slov "bude ponúkať veľa dobrých vecí, ale aj dve alebo tri rozčarovania". V Paríži by sa mala stretnúť okrem iného aj s popovou kráľovnou Madonnou a naspievať s ňou hit Me Against The Music.