Damon Dash vyvracia chýry o jeho vzťahu s Victoriou Beckhamovou

31. okt 2003 o 17:30 TASR

Londýn 31. októbra (TASR) - Producent bývalej Posh Spice Victorie Beckhamovej vyhlásil, že chýry o ich vzťahu sú smiešne. Damon Dash pre časopis Evening Standard uviedol, že je blízkym priateľom slávneho páru Beckhamovcov.

"Som priateľom Victorie a Davida Beckhamovcov od leta. Sú veľmi správnym párom. Odkedy sme pracovali spolu, klebety sa nezastavili. Počul som, že Victoria sa chce s Davidom rozísť kvôli vzťahu so mnou - je to smiešne. Keď idem s Victoriou nahrávať, idem s ňou do štúdia. Myslím si, že ľudia vidia to, čo chcú vidieť."

Dash je spoluzakladateľom 200-miliónového hudobného a módneho impéria. S Victoriou pracuje na jej novom albume. Nahrávacej spoločnosti Telstar, ktorá manželke madridskej futbalovej hviezdy zaplatila 1,5 milióna libier, aby sa im upísala, sa nepáči Dashov imidž a hardrockový zvuk.

"Pretože Victoriina nahrávacia spoločnosť nie je príliš nadšená skutočnosťou, že prešla do New Yorku spolupracovať so mnou, vypúšťajú príbehy," poznamenáva Dash. "Predtým, ako si vôbec niekto vypočuje jej album, už vymýšľa rôzne veci. Počul som klebetu, že sa Victoria nazvala ženským Eminemom. Je to úplná hlúposť. Nikdy nič také nepovedala."