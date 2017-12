Po prvý raz na Slovensku Starci na chmeli

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Divácky obľúbený český filmový muzikál Starci na chmeli, ktorý zaznamenal veľký úspech najmä v 60. rokoch, prichádza aj na slovenskú divadelnú scénu. Po prvýkrát ho na Slovensku v piatok a v sobote uvedie prešovské Divadlo

Jonáša Záborského. Ako pre agentúru SITA uviedol Marcel Hanáček z divadla, hoci sa exkluzívne práva podarilo získať prešovskej scéne, divadlo chce muzikálom potešiť divákov z celého Slovenska.

Pôvodne príbeh mladých ľudí, ktorý "mohlo zažiť i vaše dieťa", priniesli scenáristi Vratislav Blažek a Ladislav Rychman. Invenciou pri skladaní hudby nešetrila ani trojica skladateľov Vlastimil Hála, Jiří Bažant a Jiří Malásek. V prešovskom divadle zaznejú preložené texty piesní, o čo sa postaral Vlado Krausz, ktorý píše texty piesní pre skupinu Peha, I.M.T. Smile či Richarda Müllera. Režisérsky sa muzikálu ujal Eduard Gürtler, ktorý do hlavných úloh obsadil Janu Maľovú, Michaelu Drotárovú, Jána Ivana, Michala Vršanského, Daniela Straku a Marcela Hanáčka. V príbehu dvoch mladých ľudí, ktorí bez veľkých slov a fráz nájdu svoju vlastnú cestu sa predstaví aj známa herečka Kveta Stražanová. Aby režisér mohol obsadiť všetky herecké postavy, vypomohol si

mladými poslucháčmi hudobno-dramatického oddelenia konzervatórií z Košíc a Bratislavy. Autorom scény Miroslav Matejka, kostýmy pochádzajú z dielne Anny Simkovej a choreografiu naštudovala Angelika Žulová.

Muzikál Starci na chmeli nie je prvý na scéne prešovského Divadla Jonáša Záborského. Za sebou má už úspešné uvedenie My Fair Lady, Hello, Dolly, či muzikálu Kiss me, Kate.