Opernobaletné premiéry Bélu Bartóka

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Slovenské národné divadlo (SND) v Bratislave pripravilo na štvrtok 6. a utorok 11. novembra premiérové opernobaletné večery. Od 19:00 predstaví SND dve diela najväčšieho maďarského skladateľa 20. storočia Bélu Bartóka, tane

čnú hru v jednom dejstve Drevený princ a operu v maďarskom jazyku Hrad kniežaťa Modrofúza.

Tanečnú hru Drevený princ ešte v slovenských divadlách nikto nehral, povedal riaditeľ Baletu SND Emil Bartko. Podľa jeho slov ide o modernú tanečnú rozprávku. Členovia baletného súboru predvedú publiku príbeh o krásnej princeznej, ktorá sa zaľúbi do princovej neživej kópie, do drevenej bábky. Inscenačný tím pod režisérskym a choreografickým vedením Tamása Juronicsa a v hudobnom naštudovaní Jánosa Kovácsa pretvoril dielo do súčasnosti, o čom svedčia aj moderné farebné kostýmy Zsuzsy Molnárovej. Na javisku sa okrem princeznej, princa a bábky predstaví aj dobrá víla a ďasi, ktorí dotvárajú atmosféru a kulisy scén.

Bartókova operná jednoaktovka Hrad kniežaťa Modrofúza sa na Slovensku po dlhých desaťročiach hrá druhý raz. Podľa režiséra Martina Bendíka dáva opera svojou nadčasovou symbolickou výpoveďou odpoveď aj na niektoré súčasné otázky. Hrad kniežaťa Modrofúza je dráma o mužovi, ktorý skrýval svoju minulosť, a žene, ktorá sa nezastavila pred ničím vo svojej túžbe po poznaní milovaného. Modrofúz odchádza do temného sídla, kde má za siedmimi dverami ukryté svoje tajomstvá. Hudobné naštudovanie si vzal na starosť János Kovács a kostýmy Alexandra Grusková.